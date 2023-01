Paris: en hausse avant les premiers résultats trimestriels information fournie par Cercle Finance • 13/01/2023 à 10:37

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris gagne près de 0,5% ce matin, autour des 7010 points, malgré un net recul du secteur automobile avec -4% sur Renault, -3,6% sur Stellantis et -0,8% sur Michelin.



Le chapitre de l'inflation américaine provisoirement refermé (l'inflation est ressortie 6,5% en décembre 2022, globalement conforme aux attentes des économistes) l'intérêt des investisseurs va maintenant se tourner vers la saison des résultats d'entreprises, dont les groupes bancaires américains donneront le coup d'envoi aujourd'hui.



Les géants des services financiers Bank of America, Citi, JPMorgan Chase et Wells Fargo ont tous prévu de dévoiler leurs comptes de quatrième trimestre à la mi-journée.



Après les indicateurs économiques rassurants publiés ces dernières semaines, les marchés attendent maintenant que les résultats des entreprises confirment la bonne résistance de l'activité économique.



'Les investisseurs ne sont pas prêts à entendre des discours négatifs car peu de warning, signe annonciateur d'un retournement de tendance, ont été annoncés par les entreprises', soulignent les analystes de Kiplink.



D'après les données de FactSet, les bénéfices des entreprises qui composent le S&P 500 devraient reculer d'un peu plus de 4% sur les trois derniers mois de l'année 2022.



Les prévisions étaient plus optimistes en septembre dernier avec une croissance attendue de 3,5%.



Il y a des chances que les prochaines séances se montrent volatiles puisqu'il n'est pas inhabituel que les marchés hésitent jusqu'à pouvoir se faire une idée non seulement sur la qualité des résultats, mais aussi sur celle de leurs perspectives.



Facteur de soutien, Wall Street aborde cette nouvelle saison des résultats avec un niveau de valorisation historiquement faible, le S&P 500 affichant actuellement un ratio cours/bénéfice (PER) de 16,5 selon les données de FactSet, contre une moyenne historique de cinq ans de 18,5.



Un niveau qui pourrait conduire les investisseurs à poursuivre leurs récents rachats à bon compte en cas de bonnes surprises.



Dans l'actualité des sociétés, OVHcloud revendique un très bon début d'année avec un chiffre d'affaires de 216 millions d'euros au titre du premier trimestre de son exercice 2023, en hausse de 15,4% par rapport à la même période de l'exercice précédent.



TotalEnergies annonce le démarrage du terminal Deutsche Ostsee LNG d'import de GNL, situé à Lubmin, sur la côte allemande de la mer Baltique, permettant à la compagnie française de devenir l'un des principaux fournisseurs de GNL en Allemagne.



Air France-KLM bondit de près de 7% et caracole ainsi en tête du SBF120, entouré après un relèvement de recommandation de 'neutre' à 'achat' chez UBS, avec un objectif de cours porté de 1,75 à deux euros sur le titre du transporteur aérien franco-néerlandais.