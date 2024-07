Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: en hausse avant la parution de l'inflation US information fournie par Cercle Finance • 11/07/2024 à 11:15









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris progresse de 0,5% ce matin, autour des 7610 points, tirée par Edenred(+2,6%), Vivendi (+2,2%) ou encore Saint-Gobain (+1,7%).



Les investisseurs sont dans l'attente du grand rendez-vous du jour -voire même de la semaine- qui interviendra à 14h30 avec la parution de l'indice des prix à la consommation (CPI) américain pour le mois de juin, qui ne manquera pas d'alimenter le débat en cours sur le reflux des tensions inflationnistes.



Lors de son intervention au Congrès, mardi et hier, Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'était félicité du récent ralentissement de la hausse des prix, mais aussi déclaré attendre de nouveaux progrès permettant d'attester de cette amélioration.



La statistique - la dernière à paraître avant la prochaine réunion du Fed le 31 juillet prochain - devrait, à en croire le consensus, marquer une accalmie, conformément aux chiffres publiés ces derniers mois.



Un chiffre conforme ou supérieur au consensus pourrait ainsi consolider le scénario d'une baisse de taux dès le mois de septembre, désormais évalué à 70% par les traders selon le baromètre FedWatch.



Les rendements obligataires de référence américains sont pratiquement inchangés dans l'attente du rapport sur l'inflation, le dix ans se stabilisant à 4,28% après sa baisse marquée des derniers jours.



Sur le marché européen, la tendance est au recul des rendements, le Bund allemand revenant à 2,54% tandis que le taux des OAT françaises ressort à 3,18%, ce qui donne un 'spread' en légère contraction à 64 points de base.



Le marché du pétrole reste stable avec un baril de Brent à 85,3$ à Londres.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Ipsen annonce la signature d'un accord de licence avec Foreseen Biotechnology, pour obtenir les droits mondiaux exclusifs de développement, fabrication et commercialisation de FS001, un médicament potentiellement premier de sa classe thérapeutique.



Par ailleurs, LDLC annonce avoir finalisé l'acquisition du fonds de commerce de Rue du Commerce, après la réalisation des opérations et des conditions suspensives prévues aux accords intervenus avec cette société, et conformément au calendrier annoncé.







