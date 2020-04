Paris : en forte hausse dans le sillage des indices US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+4,5% vers 4.340) parvient à effacer la totalité des pertes de la semaine précédente (-4,4%).

L'Euro-Stoxx50 grimpe désormais de +5,2%, dans le sillage des indices US qui affichent près de 5% de progression (+5,1% sur le Dow Jones qui renoue avec les 22.000, le S&P500 engrange +4,8% vers 2.600Pts).

Larry Kudlow rappelle que le gouvernement américain est prêt à en faire plus pour soutenir financièrement les ménages US (nous allons demander 'encore plus d'argent' au Congrès) mais que la priorité demeure la santé publique: toutes les entreprises qui peuvent produire des masques et surtout des respirateurs (plusieurs constructeurs automobiles notamment) sont mobilisées.

Les S&P500 est surtout dopé par la hausse des valeurs financières avec une progression d'ensemble de près de +10%.

Wall Street semble se rassurer avec la lente amélioration des chiffres relatifs à la pandémie en Europe: le taux de progression des nouveaux cas confirmés et des décès semble s'être quelque peu essoufflé ce week-end sur le Vieux Continent, une dynamique qui tend à prouver que les mesures de confinement commencent enfin à porter leurs fruits. 'L'important, c'est que la contagion continue de ralentir en Europe, où le taux de croissance des nouvelles infections est désormais repassé sous le seuil des 10% dans bon nombre de pays et où l'augmentation des décès se tasse', soulignent les équipes de Danske Bank.

Du côté des statistiques, au-delà de l'évolution du coronavirus et des cours de l'or noir, les investisseurs auront à coeur de comprendre, au cours des séances qui viennent, comment l'activité économique résiste à l'épidémie en cours.

Les chiffres de l'inflation pour le mois de mars aux États-Unis, qui seront dévoilés en fin de semaine, devraient notamment se tasser du fait de la dégringolade des prix de l'énergie. Les regards se porteront surtout, jeudi, sur le nombre d'inscriptions hebdomadaires au chômage, qui devraient continuer de dépeindre une situation dramatique du côté de l'emploi Outre-Atlantique.

'Le record de 6,6 millions paraît tout de même difficile à battre', pronostique-t-on chez Oddo.

Ce matin, on a appris qu'après un bond de 4,8% en janvier (chiffre révisé par rapport à +3% tel qu'estimé auparavant), les commandes à l'industrie allemande ont reculé de 1,4% en février par rapport au mois précédent, d'après les données de Destatis.

Toujours selon l'office fédéral de statistiques, les commandes industrielles provenant d'Allemagne ont progressé de 1,7%, alors que celles du reste de la zone euro ont chuté de 5% et celles des autres pays du monde, de 2,7%.

Alors que la réunion de l'OPEP + Russie est repoussée à jeudi, le baril rechute de -4% vers 33,4$, après +34% la semaine passée et conserve ainsi l'essentiel de ses gains.

L'Or se montre très robuste avec +2% et un retracement de ses récents sommets vers 1.675$.

Dans l'actualité des valeurs, des titres restés en panne les 2 semaines précédentes prennent leur revanche: Saint Gobain et Renault s'envolent de +11,5% à +13%, Accor et Vinci passent le cap des +10%.

Au sein du SBF-120, Rexel flambe de +18%, devant Natixis +14%.

Solocal indique suspendre les prévisions 2020 précédemment communiquées et reporter son assemblée générale initialement prévue le jeudi 14 mai à fin juin.

Dassault Aviation annonce mettre gracieusement à la disposition du ministère des Armées les services de deux avions d'affaires Falcon, dans le cadre de l'opération Résilience pour faire face à la crise sanitaire liée au Covid-19.

Le Groupe PSA annonce une nouvelle ligne syndiquée de 3 milliards d'euros, qui s'ajoute à une ligne de back up confirmée et non tirée de 3 milliards d'euros pour un montant total de 6 milliards d'euros. Ce crédit syndiqué est d'une maturité initiale de 12 mois qui peut être prolongée d'un à deux trimestres additionnels.

Vallourec annonce un plan de réduction de ses effectifs en Amérique du Nord, en réponse à la chute importante et brutale d'activité prévue par ses clients pétroliers et gaziers, réduction affectera plus de 900 postes.

Crédit Suisse relève son opinion sur la valeur ADP de sous performance à neutre mais abaisse son objectif de cours de 108 E à 92 E. Le bureau d'analyses estime que le rapport risque/ performance est plus équilibré.

Jefferies initie une couverture de Worldline avec un conseil 'achat' et un objectif de cours de 73 euros, après une analyse approfondie du projet de fusion entre le fournisseur de solutions de paiements et son pair Ingenico.