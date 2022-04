Paris: en baisse avec les nouvelles sanctions sur la Russie information fournie par Cercle Finance • 05/04/2022 à 17:56

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance du jour sur une perte de 1,28%, à 6.645 pts, plombée par le secteur auto et bancaire (-5,5% en moyenne) après de nouvelles sanctions contre les banques russes, interdites d'opérer en Europe (notamment VTB).



L'Europe annonce également interdire ses ports et même son domaine maritime aux navires russes, et les s routes aux poids lourds russes (ce qui concerne surtout l'est de l'Europe) puis un embargo sur le charbon et les bois russes.

Les exportations de semi-conducteurs vont également être suspendues.



De son côté, le Trésor US interdit de surcroît à Moscou et aux entreprises russes d'honorer leurs dettes en dollar, ce qui revient à leur imposer une situation de 'défaut' artificiel.



Le bourse de Paris est lanterne rouge en Europe car l'Euro-Stoxx50 cédant 1,05%, tandis que Francfort cède 0,81% et que Londres signe même une hausse de 0,48%.

Wall Street consolide légèrement avec le S&P500 à -0,4%, le Nasdaq cède -1,4% tandis que le Dow Jones est pratiquement stable.



Les marchés pourraient commencer à prendre la pleine mesure des conséquences (pénuries massives de pièces détachées, de matériaux) des nouvelles provenant de Chine, où de plus en plus de grandes villes sont concernées par des mesures de restrictions pour endiguer la propagation de la variante Omicron.



'Les coûts économiques de la stratégie zéro Covid sont de plus en plus élevés et sont susceptibles d'exacerber les goulots d'étranglement de matériel et d'approvisionnement en Allemagne également', prévient pourtant Commerzbank.



Au chapitre des statistiques, la séance est dominée par la publication des divers indices PMI composites de S&P Global, sans oublier la production industrielle française (en léger repli).

Aux Etats Unis, le déficit de la balance commerciale est ressorti à 89,2Mds$ en février. Les économistes tablaient sur un déficit de 88,5Mds$ après 89,2

en janvier (révisé de 89,7 milliards).

L'ISM des services aux États-Unis (Institute for Supply Management) est ressorti à 58,3 au titre de mars, à comparer à 56,5 pour le mois précédent.



De son côté, l'indice des services de S&P Global progresse également: il est passé de 56,5 en février à 58 le mois dernier.



Selon l'INSEE, la production en France au mois de février se replie dans l'industrie manufacturière (−0,5% après +2,2%) comme dans l'ensemble de l'industrie (−0,9% après +1,8%).



S'étant redressé de 55,5 en février à 56,3 (nombre légèrement révisé d'une estimation flash de 56,2), l'indice PMI composite S&P Global de l'activité globale signale une accélération de la hausse de l'activité du secteur privé français en mars.

Côté marchés de taux, la tension est palpable avec +10,1Pts à 1,1120% sur nos OAT, les Bunds affichent +6Pts à 0,5800%, les BTP italiens +13Pts à 2,208%.

Dans l'actualité des valeurs, Sté Générale dévisse de -6%, Crédit Agricole de -5,9%, BNP-Paribas de -4,5%.

Les constructeurs automobiles sont de nouveau attaqués avec Renault -6%, Faurecia -8%.



Casino indique avoir cédé le solde de sa participation dans la foncière Mercialys, soit 10,3% du capital, opération générant un produit de 86 millions d'euros pour le distributeur alimentaire.



Icade annonce avoir finalisé le 1er avril la cession de l'immeuble Le Millénaire 4 au sein du parc du Millénaire (Paris 19e) pour 186 millions d'euros, portant ainsi les cessions réalisées sur le parc du Millénaire à près de 740 millions.



Thales Alenia Space, coentreprise de Thales (67%) et Leonardo (33%), annonce une collaboration avec Microsoft pour explorer le développement de nouvelles capacités dans le traitement informatique dans l'espace et des outils d'observation géospatiale.



UBS réaffirme sa recommandation 'achat' sur Alstom avec un objectif de cours abaissé de 47 à 44 euros, une nouvelle cible laissant tout de même un potentiel de progression de 109% pour le titre de l'équipementier de transports.