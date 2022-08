Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Paris: efface une petite partie des pertes à 6280Pts information fournie par Cercle Finance • 30/08/2022 à 11:12

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris repart de l'avant mardi matin, effaçant une petite partie des pertes subies à l'occasion du trou d'air provoqué par le discours de Jerome Powell depuis Jackson Hole. L'indice CAC40 gagne près de 1% vers 6280 points.



Les investisseurs devraient toutefois adopter des positions relativement prudentes en attendant la publication de plusieurs indicateurs, à commencer par l'inflation allemande, dont la récente accélération a inquiété les marchés sur le calendrier du resserrement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE).



'Le repli des prix du carburant en août et certaines mesures fiscales d'atténuation du choc d'inflation devraient aider à maintenir l'inflation proche de ses records récents', anticipent les économistes d'Oddo BHF.



'Mais le risque reste haussier dans les prochains mois', prévient la banque privée.



Bon nombre d'analystes estiment que le pic de l'inflation n'a pas encore été passé dans la zone euro, avec une hausse des prix globale qui pourrait dépasser le seuil des 10% d'ici au quatrième trimestre 2022.



Dans cet environnement, la BCE ne semble avoir d'autre choix que de poursuivre un resserrement monétaire rapide, ce qui rend probable une hausse de 75 points de base à l'issue de sa réunion du mois de septembre.



Sur le marché obligataire, les rendements européens à long terme continuent de se tendre en perspective de la normalisation de la politique de la banque centrale.



Le rendement du Bund allemand à 10 ans, la référence en Europe, ressort à 1,50% ce matin, contre 1,49% hier soir.



Les marchés seront par ailleurs très attentifs à la parution, dans l'après-midi aux Etats-Unis, de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.



La consommation des ménages américains a bien résisté jusqu'ici, grâce à l'épargne constituée pendant la pandémie et à l'action de Washington pour atténuer la baisse du pouvoir d'achat.



Sur le marché des changes, les anticipations liées à la BCE profitent à l'euro, qui s'apprécie légèrement face au dollar pour repasser au-dessus du seuil de la parité.



Sur le marché pétrolier, le Brent et le brut léger américain évoluent en légère baisse après leurs gains des dernières séances, dus à la perspective d'un sévère choc énergétique en Europe cet hiver.



D'un point de vue technique, les chartistes estiment que la perte de 100 points essuyée par l'indice CAC 40 au cours de la dernière heure de la séance vendredi a marqué son entrée en tendance baissière.



La moyenne mobile à 90 jours des 6385 points est désormais abandonnée, tout comme le niveau des 6250 points, qui apparaissait comme un seuil support d'importance.



Le 'rally' estival passé, le marché parisien devrait renouer avec un niveau de volatilité élevé sachant que le mois de septembre recèlera deux réunions stratégiques d'une grande importance, celle de la BCE puis celle de la Fed.



Du coté des valeurs, AXA annonce avoir finalisé la cession à Generali de sa participation de 49,99% dans AXA Affin General Insurance (AAGI) ainsi que sa participation de 49% dans AXA Affin Life Insurance (AALI) en Malaisie, une transaction annoncée en juin de l'année dernière.



Sanofi annonce que la FDA des États-Unis a accepté d'accorder un examen prioritaire à sa demande de licence de produit biologique relative à l'efanesoctocog alpha (codéveloppé avec Sobi) pour le traitement de l'hémophilie A.



Iliad a annoncé une croissance organique pro forma du chiffre d'affaires de 6,6% au 2ème trimestre. Les ventes progressent de 7,1% en France, de 16,8% en Italie et de 1,8% en Pologne. L'EBITDAaL du Groupe est en croissance organique pro forma de 10,1% au 1er semestre 2022 (+12,8% publié) à 1,58 milliard d'euros.



Orpea confirme son engagement à rembourser intégralement les dotations publiques qui n'auraient pas été régulièrement demandées, versées ou utilisées, et va ainsi procéder au remboursement d'un montant de 25,7 millions d'euros identifié par la CNSA.