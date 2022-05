Paris: efface une bonne partie des gains de la veille information fournie par Cercle Finance • 12/05/2022 à 15:17

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède plus de 2%, effaçant une bonne partie des gains de la veille (+2,4%), hausse qui reste mystérieuse vu le net recul de Wall Street mercredi soir avec -1.6% sur le S&P500 et -3.2% sur le Nasdaq, lequel affiche désormais un repli de 27% depuis le début de l'année.



Le CAC40 tente de préserver les 6.100, c'est à dire l'ex-zénith historique de fin février 2020.



Cette journée est marquée par une soudaine détente des taux longs dans l'Eurozone qui a pour corollaire un décrochage de l'Euro face au Dollar : -1% vers 1,0410, après un nouveau plancher annuel de 1,0380$.



En dépit d'une possible hausse de taux dès juillet, les opérateurs ne s'attendent pas à une action agressive de la BCE d'ici fin 2022.



L'évolution de la courbe des taux semble traduire la peur d'une prochaine entrée en récession des économies occidentales. Ainsi, au regard de la vigueur confirmée de l'inflation, beaucoup d'intervenants ajustent leurs portefeuilles de manière tactique afin de mieux coller à l'aplatissement des courbes de taux européennes et américaines.



'Nous pensons en effet que les maturités courtes (le deux ans aux Etats-Unis ou le cinq ans sur la zone euro) remonteront plus rapidement que les positions plus longues (10 ans)', explique-t-on chez CPR Asset Management.



Aux Etats-Unis, l'écart entre les emprunts d'Etat à cinq et 10 ans s'est nettement resserré dernièrement, le rendement des Treasuries à cinq ans (2,85%) évoluant désormais pratiquement au même niveau que celui du dix ans (2,86%).



'La courbe de taux américaine donne un fort sentiment de déjà-vu', relève William De Vijlder, le chef économiste de BNP Paribas. 'Son aplatissement marqué, ces dernières semaines, a rapidement donné lieu à des commentaires dans la presse selon lesquels il pourrait annoncer une récession', ajoute-t-il.

Le fait que les taux courts repassent au-dessus des taux longs est en effet considéré comme le signal annonciateur d'une possible entrée en récession à terme.



En ce qui concerne la préoccupation la plus immédiate qui concerne l'inflation, le Département du Travail a publié l'indice des prix à la production aux Etats-Unis: ils ont augmenté de 0,5% en avril par rapport au mois précédent, et de 0,6% hors alimentation, énergie et services commerciaux, des taux à peu près conformes aux consensus.



L'apparente décrue sur les douze derniers mois provient d'un 'effet de base': la hausse des prix producteurs s'est établie en avril à 11% en données brutes et à 6,9% hors alimentation, énergie et services commerciaux, après des taux annuels de respectivement 11,5% et 7,1% observés au mois de mars.



Sur le front obligataire, le rendement des OAT s'est soudainement détendu ce matin de -17Pts à 1,375%, celui des Bunds de -15Pts à 0,8510%, idem pour les Bonos espagnols à 1,898%, celui des BTP italiens de -17Pts à 2,745%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Bouygues publie au titre des trois premiers mois de 2022 un résultat net part du groupe de -131 millions d'euros, contre +21 millions un an auparavant, mais une marge opérationnelle courante en amélioration de 0,1 point à -0,9%.



CNP Assurances publie un résultat net part du groupe en hausse de 2,7% à 316 millions d'euros et un résultat brut d'exploitation (RBE) en croissance de 30,6% à 933 millions (+24,4% à périmètre et change constants) au titre du premier trimestre 2022.



Veolia publie au titre des trois premiers mois de 2022 un EBIT courant en croissance de 45,7% à 692 millions d'euros et un EBITDA en hausse de 33,4% à près de 1,46 milliard. A périmètre et changes constants, ils ont augmenté respectivement de 18% et 7,6%.



Enfin, Saint-Gobain annonce avoir signé des accords définitifs en vue de la cession d'International Decorative Surfaces (IDS), son activité de distribution spécialisée en revêtements de sol, plans de travail et stratifiés au Royaume-Uni, à Chiltern Capital.