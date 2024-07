Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: efface ses pertes en seconde partie de séance information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 17:56









(CercleFinance.com) - Après avoir passé la majeure partie de la séance en territoire négatif, la bourse de Paris a effacé une partie de ses pertes en fin de journée pour terminer à 7570 points (-0,12%).



Le CAC40 reste pénalisé par le plongeon de Téléperformance (-7,5%) et le repli d'EssilorLuxottica (-4,5%).



A Wall Street, les tensions commerciales avec la Chine provoquent une rechute de -1,2 du S&P500 (après son 40ème record annuel inscrit la veille), le Nasdaq dévisse de -2,3%.



Sur le front des statistiques, Eurostat confirme son estimation rapide de fin juin : le taux d'inflation annuel de la zone euro s'est établi à 2,5% le mois dernier, en légère baisse donc par rapport à 2,6% en mai, tandis que celui de l'Union européenne est passé de 2,7% à 2,6%.



Les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro provenaient des services (+1,84 point de pourcentage, pp), suivis de l'alimentation, alcool et tabac (+0,48 pp), des biens industriels hors énergie (+0,17 pp) et de l'énergie (+0,02 pp).



Outre-Atlantique, la production industrielle des Etats-Unis a encore progressé de 0,6% en juin, dont une hausse de 0,4% de la production manufacturière proprement-dite (après une augmentation de 0,9% en rythme séquentiel).



Toujours selon la Réserve fédérale qui publie ces chiffres, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine s'est amélioré de 0,5 point à 78,8% en juin, un niveau qui demeure néanmoins inférieur de 0,9 point à sa moyenne de long terme (1972-2023).



Le Département du Commerce fait état d'un rebond de 3% des mises en chantier de logements aux Etats-Unis en juin par rapport au mois précédent, à 1.353.000 en rythme annualisé, après une chute de 4,6% en mai (révisée d'une estimation initiale de -5,5%).



Les permis de construire de logements américains -censés préfigurer les mises en chantier futures-, ont pour leur part augmenté de 3,4% à 1.446.000 le mois dernier. Enfin, les achèvements de logements ont grimpé de 10,1% à 1.710.000.



Les OAT à 10 ans stagnent vers 3,08% tout comme les Bunds de même échéance, à 2,42%.



A noter une dégradation du $ de -0,3%, l'euro progresse symétriquement vers 1,093$/E.



L'once d'or progresse de 1,7%, à 2463$ l'once.



Dans l'actualité des sociétés, EssilorLuxottica annonce la signature d'un accord pour acquérir une participation de 80% dans Heidelberg Engineering, une opération renforçant la présence du géant franco-italien de l'optique dans les technologies médicales.



Air Liquide indique que sa technologie innovante de liquéfaction du CO2, Cryocap LQ, a été sélectionnée par le fournisseur d'énergie de la ville de Stockholm, pour contribuer à son projet de bioénergie avec captage et stockage du dioxyde de carbone (BECCS).



TotalEnergies annonce que sa filiale TotalEnergies EP Nigeria a signé un accord avec Chappal Energies portant sur la vente de sa participation de 10% dans les licences de production de la joint-venture SPDC, qui détient 18 licences dans le delta du Niger.



Enfin, Pernod Ricard annonce la signature d'un accord portant sur la vente de ses marques stratégiques internationales de vins à Australian Wine Holdco Limited (AWL), un consortium d'investisseurs institutionnels internationaux propriétaire d'Accolade Wines.







