Paris: efface ses gains matinaux et termine dans le rouge information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 17:46

(CercleFinance.com) - Après avoir gagné près de 1,4% dans la matinée et frôlé les 6.160 points, la bourse de Paris a inversé la vapeur et cédé progressivement ses gains au cours de la journée, concluant finalement la journée sur une perte de 0,43%, à 6.047 points.



Une performance décevante au regard de la dynamique d'ouverture et de la prometteuse fin de semaine (l'indice parisien avait gagné 3,2% vendredi, à l'instar des indices new-yorkais qui grimpaient de 2,7% à 3,3%).



Les autres places européennes font meilleure figure, avec Londres (+0,8%) devant Francfort (+0,7%) tandis que l'E-Stoxx50 grappille près de 0,4%.

Outre-Atlantique, le S&P500 et le Dow Jones font jeu égal en s'arrogeant 0,3%, tandis que le Nasdaq est à l'équilibre.



Le compartiment obligataire consolide ce lundi avec +10Pts sur nos OAT à 2,075% et +9Pts sur les Bunds (à 1,535%) mais en d'autres circonstances, on nous dit que c'était bon signe, cela signe le retour de l'appétit pour le risque.

Le rendement des Treasuries à dix ans se retend de +4Pts en direction des 3,162%.



Les marchés restent néanmoins pris en étau entre crainte de l'inflation et risque de récession, avec les banquiers centraux, dans le rôle d'arbitres équilibristes, ajustant le délicat levier des taux. Dans ce contexte, un trader estime que l'urgence d'un resserrement monétaire agressif de la part de la Fed s'éloigne.



Le scénario d'une récession implique encore 10% de baisse pour les marchés d'actions européens, mais notre scénario de base exclut tout potentiel baissier au cours des mois qui viennent', rassure-t-on chez BofA.



Côté chiffres, les investisseurs ont découvert les commandes de biens durables aux US : elles ont progressé de 0,7% aux États-Unis le mois dernier, selon le Département du Commerce, une hausse sensiblement supérieure au consensus de marché (après +0,4% en avril).



En excluant le secteur des transports, aux variations considérées habituellement comme erratiques, les commandes de biens durables américaines se sont aussi accrues de 0,7% en mai, une augmentation plus forte que celle attendue par les économistes.



Nous prendrons connaissance, mercredi, de la troisième estimation du PIB américain de premier trimestre, qui pourrait permettre d'en savoir plus sur l'imminence d'une récession aux États-Unis.



La semaine sera également rythmée par les résultats des enquêtes mensuelles auprès des directeurs d'achats (PMI) sur l'activité des services dans le secteur manufacturier.



Le durcissement des politiques monétaires des banques centrales - qui vise à combattre une inflation record - demeurera par ailleurs un point d'attention majeur, compte tenu des risques que ce resserrement fait peser sur la croissance économique.



La Banque centrale européenne ouvre aujourd'hui son forum annuel de Sintra, au sud du Portugal, qui sera marqué dès ce soir par une prise de parole très attendue de sa présidente, Christine Lagarde.



La volatilité pourrait toutefois rester élevée durant cette période de transition marquée par une faible visibilité, un phénomène qui amène les stratèges à recommander aux investisseurs de maintenir une bonne diversification de leur portefeuille afin de pouvoir faire face à tous les scénarios envisageables.



Dans l'actualité des sociétés françaises, l'action Transgene est dopée (+6,9%) lundi en Bourse de Paris par l'annonce des résultats positifs d'essais cliniques concernant son traitement des tumeurs solides, comme le mélanome.



Voltalia annonce le développement d'un nouveau complexe photovoltaïque, d'une capacité potentielle de plus de 1,5 gigawatt dans l'Etat du Minas Gerais, dans le sud-est du pays.



Enfin, Valneva annonce que la Commission Européenne a accordé vendredi une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe pour son vaccin inactivé à virus entier contre la Covid-19 pour une utilisation comme primovaccination chez les adultes âgés de 18 à 50 ans.