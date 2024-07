Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dynamique haussière après le séisme politique aux USA information fournie par Cercle Finance • 22/07/2024 à 10:55









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris s'arroge près de 1,2% ce matin, vers 7620 pts, notamment tirée par Teleperformance, LVMH (2,2 à 2,3% chacun) et au lendemain de l'annonce du retrait de Joe Biden à la course à un second mandat à la Maison Blanche.



Michael Brown, stratège chez Pepperstone, attend de cette nouvelle une volatilité plus élevée des actifs, 'la course à la Maison Blanche étant probablement beaucoup plus ouverte qu'elle ne l'était il y a un jour ou deux'.



Sur le front des statistiques, aucun donnée macroéconomique majeure n'est prévue ce lundi. En revanche, les jours suivants verront paraître les indices PMI préliminaires, les indices de climats des affaires en France et en Allemagne, ou encore la croissance américaine du deuxième trimestre.



Surtout, la semaine verra les publications de résultats se multiplier à Paris, les opérateurs attendant par exemple ceux de LVMH, Carrefour, Orange, Dassault Systèmes, Hermès, Renault, Sanofi, TotalEnergies et Air Liquide.



Plus largement, la semaine s'annonce chargée en termes de résultats au niveau européen, avec des groupes comme SAP, Deutsche Bank, Unilever et Eni, ainsi qu'aux Etats-Unis avec par exemple Coca-Cola, Lockheed Martin, AT&T et Tesla.



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Vivendi indique que son étude menée à ce jour a démontré la faisabilité de son projet de scission dans des conditions satisfaisantes et a identifié les places boursières les plus appropriées pour ces trois sociétés une fois séparées.



Canal+ serait ainsi coté au London Stock Exchange, Havas, dont la majorité des activités est réalisée à l'international, serait coté sous la forme d'une société par actions de droit néerlandais (NV) sur le marché d'Euronext Amsterdam tandis qu'une société dénommée Louis Hachette Group serait cotée sur Euronext Growth à Paris.



Air France-KLM annonce l'ajout des chemins de fer suisses CFF/SBB à son système de réservation combinée Air France Smart Connect, permettant une offre de billets combinés associant un vol Air France et un billet de train CFF/SBB de/vers six villes en Suisse.







