Paris durcit le ton face à Ankara, appelle l'Otan à réagir

(Actualisé avec déclarations, contexte) PARIS, 17 juin (Reuters) - L'Otan ne peut pas s'en tenir à une "politique de l'autruche" face aux agissements de la Turquie notamment en Libye, à l'égard des Kurdes ou encore récemment vis-à-vis d'un navire français sous commandement de l'Alliance atlantique, a déclaré mercredi un responsable du ministère français des Armées. "On a déjà connu des passes compliquées dans l'alliance, il y a des moyens de les surmonter mais on ne peut pas faire la politique de l'autruche et on ne peut pas prétendre qu'il n'y pas un problème turc actuellement à l'Otan", a dit cette source. "Il faut le voir, le dire et le traiter", a-t-elle ajouté, dénonçant par ailleurs "un comportement agressif" de la marine turque envers un navire français en mission pour l'Otan. "C'est un acte qui est tout sauf amical. On ne peut pas accepter qu'un allié se comporte comme ça contre un navire de l'Otan, sous commandement Otan, menant une mission de l'Otan." La Turquie, sur le flanc oriental de l'Otan, intervient militairement en Libye en soutien au gouvernement d'entente nationale (GEN), reconnu par la communauté internationale, face à l'offensive du maréchal Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Ce soutien turc, qui s'ajoute à l'appui de Moscou à Khalifa Haftar, fait grincer des dents et suscite l'inquiétude de l'Onu et des pays engagés ces dernières années dans la médiation visant à sortir le pays du chaos et à aboutir à un cessez-le-feu durable entre les deux camps rivaux. "Nous ne souhaitons pas une escalade en Libye, or on voit bien ces livraisons d'armes et ces bateaux qui vont entre les ports turcs et Misrata et qui sont parfois accompagnés par des frégates turques", a souligné cette source. "On ne voit pas comment cela peut mener a la désescalade" et contribuer "aux efforts de paix", a-t-elle ajouté. "On ne peut pas accepter que ces violations de l'embargo sur les armes avec des navires qui utilisent des indicatifs Otan. Ce n'est pas acceptable à nos yeux." Un autre sujet de crispation prend sa source dans le blocage par la Turquie depuis plusieurs années du plan de défense de l'Otan pour les pays Baltes et la Pologne. Ankara conditionne son soutien à la reconnaissance par les Etats membres de l'Alliance des rebelles syro-kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) comme une organisation terroriste. "La Turquie prend en otage la promulgation de ces plans", a dénoncé la source française. "On doit la solidarité à nos partenaires et nos alliés orientaux et ce n'est pas acceptable de bloquer ces plans". (John Irish, avec Marine Pennetier, édité par Henri-Pierre André)

