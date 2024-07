Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dopé par la politique et les records de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 18:00









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris termine au-dessus du niveau des 7.630pts: le CAC40 gagne 1,24% à 7.632pts alors que l'Euro-Stoxx50 progresse de +1,3% vers 4.970 (le support des 4.900 a de nouveau été sauvé hier).



Le CAC40 est dopé par des projections qui ne donnent aucune majorité possible aux 'extrêmes', donc de coûteux programmes ne pourront être appliqués, les déficits ne seront pas aggravés.



Mais la hausse du jour ne reflète pas de vrais flux acheteurs avec seulement 3,4MdsE échangés.



Sans surprise, pour cette demi-séance qui précède la célébration du 4 juillet (ou 'Independance Day'), le Nasdaq (+0,5%) s'offre un nouveau record absolu à 18.115Pts (+20,1% de gain annuel). Le S&P500 (+0,2%) égale son record absolu à 5.520Pts tandis que Dow Jones reste encalminé vers 39.262.



Tout comme les T-Bonds US qui restent figés vers 4,34% sur le '10 ans' (le '2 ans' se détend en revanche de -5Pts vers 4,69%).



Il y a eu quelques chiffres cet après-midi aux US avec des PMI et les commandes à l'industrie.



La croissance anticipée dans le secteur privé américain a accéléré un peu plus qu'estimé initialement en juin, à en croire l'indice PMI composite de S&P Global qui ressort à 54,8 en données définitives, à comparer à 54,6 en estimation flash et à 54,5 pour le mois précédent.



L'indice a ainsi atteint son plus haut niveau depuis avril 2022, avec une augmentation renouvelée de l'emploi tandis que la croissance de la production a accéléré.



L'activité des services a progressé plus vite que la production manufacturière.



Mais il y a un bémol : le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 150.000 emplois le mois dernier, un nombre légèrement inférieur aux attentes des économistes et en baisse pour un troisième mois de suite, selon ADP (Automatic Data Processing)



Les commandes à l'industrie américaine se sont tassées de 0,5% en mai 2024, selon le Département du Commerce, après une hausse de 0,4% en avril (révisée d'une estimation initiale qui était de +0,7%).



De leur côté, les livraisons de l'industrie américaine ont diminué de 0,7% en mai par rapport au mois précédent. Enfin, les stocks ayant augmenté de 0,2%, le ratio stocks sur livraisons s'est accru de 1,46 à 1,47 d'un mois sur l'autre.



Côté Europe, les prix à la production en zone euro ont poursuivi leur repli au mois de mai, essentiellement sous l'effet du net recul des coûts de l'énergie, selon des données publiées mercredi par Eurostat.



Les prix à la production industrielle ont diminué de 0,2% dans la région d'un mois sur l'autre, selon les estimations de l'office statistique de l'Union européenne, après avoir déjà diminué de 1% en avril.



Les coûts de l'énergie ont chuté, à eux seuls, de 1,1% d'un mois sur l'autre.



En rythme annuel, c'est-à-dire par rapport à mai 2023, les prix à la production industrielle s'inscrivent en baisse de 4,2% dans la zone euro.



Dans l'ensemble de l'Union européenne, les prix à la production industrielle ont diminué de 0,3% en mai après avoir signé un repli de 0,7% le mois précédent (sur 1 an, les prix producteurs reculent de 4% dans l'UE).



En France, l'indice HCOB PMI composite de l'activité globale ne s'est que marginalement replié par rapport au mois de mai,à 48,8 (contre 48,9), continuant ainsi de signaler une légère contraction de l'activité dans le secteur privé



Par ailleurs, la récente phase de redressement de l'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro a pris fin en juin, l'indice s'étant en effet replié pour la première fois depuis octobre 2023, à 50,9 contre 52,2 en mai.



La modération de l'inflation rassure un peu les marchés obligataires et nos OAT effacent -6,5Pts de base à 3,267%, les Bunds -5,8Pts à 2,5500%, les BTP italiens effacent -8Pts à 3,995% (retour sous le seuil des 4,000%).



Les chiffres mensuels de l'emploi US sont, eux, attendus en fin de semaine, au lendemain d'Independence Day, et les économistes tablent en moyenne sur 200.000 postes créés en juin ainsi que sur un taux de chômage stable à 4%.



D'un autre côté, des indicateurs d'emploi reflétant une activité vigoureuse de l'économie américaine pourraient refroidir l'enthousiasme pour les actions, de crainte que cela n'incite la Réserve fédérale renoncer à une baisse de taux au mois de septembre.



Du côté de l'énergie, le baril de Brent de Mer du Nord reste inchangé à 86,6$ .



Dans l'actualité des sociétés tricolores, Eurofins annonce la publication d'un second démenti, après celui du 25 juin dernier, aux allégations du fonds activiste Muddy Waters, qui dénonçait le 24 juin une confusion et des contradictions dans les états financiers du géant de la bioanalyse.



Stellantis a annoncé qu'il allait renforcer sa collaboration longue de vingt ans avec le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA) afin de développer de nouvelles technologies de cellules de batterie nouvelle génération. Ce nouveau programme, signé pour une durée de cinq ans, vise à concevoir des cellules à un coût compétitif afin de contribuer à rendre les véhicules électriques à batterie plus abordables.



Clariane annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires (DPS) d'environ 237 millions d'euros, dans le cadre du plan de renforcement de la structure financière du groupe d'EHPAD.



Enfin, Sanofi annonce l'approbation de son Dupixent dans l'Union européenne, pour le traitement d'entretien complémentaire de l'adulte atteint de bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) non contrôlée, caractérisée par une éosinophilie sanguine élevée.





