Paris dit adieu à son ticket de métro en carton, après 126 ans de service

Les tickets de métro utilisés à la RATP entre 1973 et 1992 dans la collection du collectionneur français Gregoire Thonnat, photographiés le 26 septembre 2022 ( AFP / JOEL SAGET )

Pendant 126 ans, il a été le témoin discret mais omniprésent des allées et venues de générations de voyageurs en Île-de-France. Après une longue tournée d'adieux, le ticket de transport en carton de la RATP tire sa révérence mi-décembre.

Sa commercialisation a été progressivement arrêtée tout au long de l'année 2025, mais le ticket en carton reste encore valide jusqu'au 14 décembre inclus, après quoi il laissera sa place aux passes à puces et autres téléphones.

Quand Emma Marine a appris la nouvelle, son réflexe a été de garder l'ultime titre qu'elle a validé lors de son dernier voyage à Paris. "Il fait maintenant partie des souvenirs que je rassemble dans ma coque de téléphone transparente", confie à l’AFP la Bruxelloise de 27 ans.

Car le ticket francilien se laisse volontiers dépasser par sa simple condition de carton long de 6,5 centimètres et large de 3. Dans son usage stricto sensu, il aura été pour tout résident ou touriste un passeport.

"Quand j'avais 11 ans, Papa m'a acheté ma première carte Orange. Je l'utilisais pour aller à l'école, et le mercredi, samedi, dimanche, ça devenait un sésame pour la ville", se souvient Grégoire Thonnat, auteur de la "Petite histoire du ticket de métro parisien", parue en 2010 aux éditions Télémaque, rééditée cette année.

Plusieurs couleurs

Fallait-il encore que le passeport soit valide. Le ticket "se démagnétisait si tu le gardais près de ton téléphone!", se souvient Emma Marine.

Photo datée du 11 décembre 1947 montrant un poinçonneur, un employé qui compostait le titre de transport des voyageurs dans le métro parisien à l'entrée des quais. A partir de 1968, les poinçonneurs sont progressivement remplacés par des tourniquets dans un effort de fluidification du trafic. ( RATP / - )

Avant qu'il adopte sa bande magnétique en 1973, le billet devait être validé par un "petit trou" que perçait un poinçonneur (comme le chantait Serge Gainsbourg, dont la tombe est régulièrement couverte de tickets de métro par ses fans).

Une invitation à la fraude à l'époque pour Patrice Presles, aujourd'hui âgé de 70 ans : "quand je tendais le ticket au contrôleur, j'avais entre les doigts la partie où il y avait déjà un trou pour que lui sente la partie où il n'y en avait pas", raconte-t-il à l’AFP, se félicitant de ne s'être jamais fait prendre.

Né en même temps que le métro parisien en 1900, le ticket a connu plusieurs couleurs : marron, jaune, vert, mauve, et enfin blanc. Il a aussi connu plusieurs vies.

Avant les téléphones portables, si "vous croisiez quelqu'un qui vous plaisait, vous notiez sur un ticket son numéro de téléphone", raconte Grégoire Thonnat. Une stratégie qui s'est révélée fructueuse le concernant.

Collection historique de tickets de métro exposée à la maison de la RATP le 14 septembre 2026 ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Dans les cours de récréation, les tickets se transformaient en pliages d'avions, voire pour Jeanne Grigy-Kissian, 25 ans, en grenouilles : une technique d'origami que "m'a appris ma mère quand j'étais petite !" précise-t-elle, montrant à l'AFP son amphibien de carton capable de sauter en avant.

Et puis il y a les tickets qu'on oublie entre les pages d'un livre et qui, retrouvés des années plus tard, deviennent des trésors. Leur couleur laisse un indice sur leur époque pour tout esitérophile - le nom donné aux collectionneurs de titres de transport, comme Grégoire Thonnat.

"Madeleine de Proust"

L'auteur compte parmi ses archives un ticket du 8 février 1940, sur lequel est écrit : "Billet pour conduire Toto à la gare du Nord". Nul ne sait si Toto s'en allait en guerre, ni s'il en serait revenu, mais le titre a gardé ne serait-ce que la trace d'un au revoir.

Le 23 avril 1968, une machine de validation automatique est introduite pour la première fois à la station Nation du métro parisien géré par la RATP ( AFP / Georges BENDRIHEM )

Le ticket en carton aura marqué la vie des Franciliens, mais aussi la carrière de Julien, technicien de 35 ans de la RATP (qui ne souhaite pas donner son nom), et qui, en travaillant sur les capteurs de piste magnétique, a développé toute une expertise.

Avec la fin du ticket, "on perd une forme de technicité" dans sa profession, regrette-t-il. Désormais, il se concentrera sur les problèmes, bien moindres, qu'occasionnent les passes Navigo et les smartphones.

Les usagers auront jusqu'au 14 janvier 2027 pour y transférer, en guichet, leurs titres sous forme de tickets encore valides.

Ville-monde, Paris se devait de se moderniser, quitte à se débarrasser d’une "madeleine de Proust", comme l'appelle Grégoire Thonnat. Dans l'une des capitales du romantisme, les usagers des transports en commun ont trouvé de la poésie dans l'ordinaire bout de carton auquel ils font leurs adieux.