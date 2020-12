Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris discute toujours avec Bruxelles du projet de réforme du nucléaire, selon des sources Reuters • 07/12/2020 à 12:38









Paris discute toujours avec Bruxelles du projet de réforme du nucléaire, selon des sources PARIS (Reuters) - Les discussions entre Paris et Bruxelles sur le projet de réforme du nucléaire en France et sur le mécanisme ARENH de fixation des prix sont "toujours en cours", a déclaré lundi une source à l'Elysée. Le gouvernement français finalise ces négociations avec la Commission européenne sur le projet - dont les grandes lignes ont été tracées fin 2019 - qui doit permettre d'améliorer les capacités d'investissement et de financement d'EDF à travers notamment une sanctuarisation de son parc nucléaire français et une ouverture du capital de ses activités dans les renouvelables. (Gwenaelle Barzic; Édité par Claude Chendjou et Henri-Pierre André)

Valeurs associées EDF Euronext Paris -3.57%