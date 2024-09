Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: deuxième semaine consécutive de hausse information fournie par Cercle Finance • 20/09/2024 à 11:27









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance en repli vendredi matin, ce qui ne devrait pas l'empêcher de boucler une deuxième semaine consécutive de hausse dans un climat d'optimisme sur les taux. L'indice CAC 40 recule de 0,9% vers 7550 points.



Rassuré par l'action de la Réserve fédérale américaine, le marché parisien s'était envolé de 2,3% hier pour renouer avec le seuil des 7600 points, qu'il avait enfoncé au début du mois.



La décision, mercredi, de la Fed de réduire ses taux de 50 points de base explique la bonne forme actuelle du CAC, qui affiche à ce stade une progression hebdomadaire de l'ordre de 1,1%.



Les marchés profitent de l'enthousiasme lié au changement de politique, à la fois de la part de la Fed et de la BCE, les investisseurs jugeant de plus en plus probables la mise en place de nouvelles initiatives destinées à soutenir la croissance.



'Nous n'en sommes, à l'évidence, qu'au tout début du cycle de baisses des taux, mais nous semblons nous trouver jusqu'ici dans un scénario positif dans lequel la Fed réduit ses taux sans qu'une récession ne soit en train de se matérialiser', soulignent les analystes de Deutsche Bank.



'D'un point de vue historique, cette conjonction s'est avérée très favorable pour les actions', rappelle la banque allemande.



A Wall Street aussi, l'optimisme communicatif de la Fed au sujet d'un 'atterrissage en douceur' de la croissance américaine a porté les indices new-yorkais à de nouveaux records hier soir.



Le Dow Jones s'est octroyé une progression de 1,3%, le S&P 500 a repris 1,7% et le Nasdaq a bondi de 2,5%.



Les valeurs technologiques américaines, censées bénéficier des baisses de taux qui favorisent les investissements dans le numérique, ont figuré ce jeudi parmi les principales bénéficiaires de l'euphorie générale.



Côté indicateurs économiques, les derniers chiffres ont également de quoi réjouir puisqu'ils sont globalement venus confirmer la version des 'goldilocks' (croissance ni trop forte, ni trop faible) actuellement privilégiée par la Fed.



Malgré l'espoir d'une action accommodante de la Fed, les traders semblent néanmoins manquer de références pour savoir comment les taux évolueront dans les mois qui viennent.



'Les marchés à terme continuent d'intégrer un rythme plus agressif de baisses des taux que la Fed ne l'a laissé entendre mercredi dans ses 'dot plots'', s'inquiète-t-on chez Deutsche Bank.



'Cela signifie que les investisseurs estiment que la banque centrale américaine devra accélérer son assouplissement monétaire au cas où les choses devaient s'aggraver', indique l'établissement germanique.



Ce facteur pourrait générer de la nervosité et de la volatilité sur les marchés.



Cette réaction pourrait même être amplifiée aujourd'hui par la 'journée des quatre sorcières', au cours de laquelle de nombreux contrats futures et options arrivent à échéance.



La Bourse de Tokyo progressait de 1,6% vendredi en fin de séance après que la Banque du Japon (BoJ) eut décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, tout en se déclarant satisfaite de l'évolution récente de l'économie.





