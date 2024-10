Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dépasse les 7600Pts, gain hebdo de +0,5% information fournie par Cercle Finance • 18/10/2024 à 11:22









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris débute la séance dans le rouge vendredi matin mais les investisseurs semblent vouloir finir prudemment une semaine marquée par une nouvelle baisse de taux de la Banque centrale européenne (BCE). L'indice CAC40 progresse de 0,5% vers 7625 points.



A ce stade de la semaine, l'indice vedette affiche un gain hebdomadaire de 0,5%, mais le CAC peut désormais revendiquer une hausse de plus de 6% depuis son creux du 5 août dernier et flirte désormais de nouveau avec le seuil des 7600 points.



Le marché n'a pas été surpris hier par la décision de la BCE d'abaisser ses taux pour la deuxième fois d'affilée, mais il a semblé apprécier le discours plus accommodant de l'institution, qui laisse envisager une quatrième baisse de taux en décembre.



'Vu les risques baissiers qui pèsent sur la croissance mais aussi sur l'inflation, la politique monétaire de la BCE devrait être assouplie à un rythme accéléré afin de lui ôter aussi vite que possible tout caractère restrictif', insiste Bruno Cavalier, économiste chez Oddo BHF.



La réunion de la BCE désormais passée, les investisseurs vont devoir se lancer aujourd'hui à la recherche d'éléments concrets susceptibles de leur fournir une nouvelle direction.



Aucun indicateur économique majeur n'est prévu à l'agenda de cette dernière séance de la semaine, à l'exception peut-être des derniers chiffres de la construction immobilière aux Etats-Unis.



En Chine, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a atteint 4,6% en glissement annuel au troisième trimestre, selon les données publiées vendredi par le Bureau d'Etat des statistiques (BES).



Si cette performance est un peu supérieure aux attentes, elle dénote un ralentissement de l'activité après les 4,7% de croissance enregistrés au deuxième trimestre, soulignent les économistes.



De l'avis des analystes, la saison des résultats pourrait constituer le prochain catalyseur afin de permettre aux indices boursiers d'aller plus haut.



Les comptes trimestriels d'American Express, Procter & Gamble et SLB seront, à ce titre, particulièrement suivis Outre-Atlantique à l'heure du déjeuner.



Hier soir, Netflix a fait mieux que prévu au titre du troisième trimestre, aussi bien en termes de résultats que de nouveaux abonnements, ce qui lui valait de progresser de plus de 5% en cotations après-Bourse.



Avant cela, Wall Street avait clôturé autour de l'équilibre jeudi soir, freinée notamment par les fortes tensions observées sur le compartiment obligataire.



'Sachant que l'élection présidentielle se profile d'ici à environ deux semaines, il n'y aurait rien de surprenant à ce que les investisseurs commencent à prendre quelque profits', estime un trader.



'Avec un indice S&P 500 qui affiche une progression annuelle de 22% à ce stade, il serait même idiot de ne pas le faire', ajoute-t-il.



Une certaine volatilité pourrait être de mise en cette journée des 'trois sorcières', caractérisée par l'arrivée à échéance de toute une série d'options et de contrats à terme.



Sur le marché de l'énergie, les cours pétroliers confirment leur redressement alors qu'Israël a annoncé la mort de Yahya Sinouar, le chef du Hamas.



Le Brent progresse de 0,4% à 74,75 dollars, tandis que le baril de brut léger américain (WTI) avance de 0,5% au-delà de 71 dollars.





