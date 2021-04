Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dépasse les 6200Pts avant les premiers résultats US Cercle Finance • 14/04/2021 à 10:47









(CercleFinance.com) - Après un gain de près de 0,4% mardi, le CAC40 entame la séance sur une hausse de 0,4% environ, vers 6209 points, une séance qui verra avant tout le coup d'envoi à la saison des résultats aux Etats-Unis. En effet, les banques JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Wells Fargo devraient dévoiler, avant l'ouverture des marchés américains cet après-midi, leurs performances au titre des trois premiers mois de cette année. 'Les investisseurs seront sensibles à la confiance des CEO sur le rebond de l'activité économique mondiale et, cette semaine avec les publications des groupes bancaires, à la santé de l'économie américaine', prévenait Aurel BGC en début de semaine. Au chapitre des statistiques du jour, doivent paraitre la production industrielle pour février dans la zone euro, en cours de matinée, puis les prix à l'importation et à l'exportation de mars aux Etats-Unis, en début d'après-midi. Dans l'actualité des valeurs, les ventes du géant du luxe LVMH ont atteint 14 milliards d'euros au premier trimestre 2021, soit une hausse de 30% à périmètre et devises comparables par rapport à la même période un an plus tôt. Saint-Gobain annonce le lancement d'un fonds carbone interne pour 'engager tous ses collaborateurs sur la route de la neutralité carbone à horizon 2050, et pour contribuer à l'atteinte de l'objectif de réduction des émissions de CO2 du groupe d'ici à 2030'. Nexity annonce avoir réalisé son émission d'OCEANE 2028, d'un montant nominal de 240 millions d'euros, qui permettra d'allonger la maturité de son endettement en finançant le rachat d'une partie des OCEANE en circulation à échéance 2023 et émises le 13 mai 2016. Oddo BHF confirme son opinion 'surperformance' et remonte son objectif de cours de 608 à 660 euros sur LVMH, au lendemain de l'annonce par le géant du luxe d'un chiffre d'affaires du premier trimestre battant les attentes de 10%. Credit Suisse maintient son conseil ' neutre ' sur le titre Publicis et relève son objectif de cours à 54 euros, contre 50,5 euros précédemment. Le bureau d'analyses mise sur l'amélioration du marché publicitaire, portée par la reprise de la croissance économique aux Etats-Unis.

