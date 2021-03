Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dépasse les 5850, le secteur auto en vedette Cercle Finance • 08/03/2021 à 15:33









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris retrouve un peu plus de détermination à mesure que les 'futures' reflètent un raffermissement des indices US. Le CAC40 continue de bénéficier d'une rotation sectorielle en faveur de la 'value' (notamment les valeurs bancaire, l'automobile, les foncières immobilières) tandis que la pression baissière sur les valeurs 'growth' reste très limitée. L'indice CAC 40 engrange +1,2% à 5854 points tandis qu'en transactions électroniques, les zone des 5.875 avait été testé cette nuit, avant qu'une lourde correction frappe les 'technos' à Hong-Kong (elles ont plongé de -6,4%). Après s'être -à peine- fait peur avec la remontée des rendements des obligations d'Etat - notamment dans la zone euro - les investisseurs attendent une réaction ferme de la part de la Banque centrale européenne (BCE), dont le conseil des gouverneurs se réunira jeudi. Les intervenants de marché souhaitent que la banque centrale manifeste sa détermination à agir en cas de hausse persistante des rendements, par exemple en ayant recours à son programme d'achats d'urgence face à la pandémie, le fameux 'PEPP'. Après être retombés dans le rouge vendredi, les taux américains avaient tendance à repartir à la hausse ce lundi et le T-Bond à 10 ans affiche actuellement 1,585/1,59% de rendement, contre 1,56% en fin de semaine dernière. Certains stratèges estiment malgré tout que le redressement des rendements obligataires n'est que 'temporaire' et que les marchés d'actions devraient rester portés par la réouverture progressive des économies, par les bons résultats des entreprises et par le soutien perpétuel des banques centrales et des gouvernements. Du côté des indicateurs, le marché prendra connaissance demain des derniers chiffres du PIB de la zone euro pour le quatrième trimestre puis, mercredi, des données concernant l'inflation aux Etats-Unis, un indicateur qui sera suivi de près compte tenu des récentes interrogations entourant l'évolution des prix. Du coté des valeurs, Total (-0,8%) annonce avoir remporté, au travers de sa filiale d'énergies renouvelables en France Total Quadran, 50 mégawatts (MW) de projets solaires, lors de la neuvième période de l'appel d'offres CRE 4. Pernod Ricard a annoncé l'acquisition d'une participation majoritaire dans La Hechicera. Il s'agit d'une marque de rhum colombien ultra-premium lancée en 2012. ' La Hechicera s'est imposée comme la référence du rhum haut de gamme, grâce à sa cuvée multi-médaillée La Hechicera Reserva Familiar ' indique le groupe. Les commandes et livraisons d'avions commerciaux d'Airbus pour le mois de février 2021 ont été publiées. Le groupe a livré en février 2021 32 avions à 20 clients (2 A220, 29 A320 Family (2ceo, 27neo), 1 A350). Airbus a enregistré sur ce mois de février 2021 11 commandes. Les livraisons 2021 à ce jour sont de 53 avions à 27 clients. Credit Suisse maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Dassault Aviation et relève légèrement son objectif de cours à 1290 euros, contre 1280 euros précédemment. Stifel dégrade sa recommandation sur Elior de 'achat' à 'conserver' tout en rehaussant son objectif de cours de 6,5 à sept euros, une cible ne laissant plus de potentiel à la hausse pour le titre du groupe de restauration et de services.

