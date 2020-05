Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dépasse les 4600Pts après deux statistiques US Cercle Finance • 26/05/2020 à 16:48









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'un bond de plus de 2,1% à 4.540 (hausse sortie de nulle part, et surtout, sans aucun volume), le CAC40 affiche une nouvelle progression de l'ordre de +1,6% (à 4.612). La hausse initiale résultait de la publication d'une 'étude prometteuse de phase 1' sur un vaccin anti-Covid19 par Novavacs qui déclare poursuivre ses essais vers la 'phase 2'. La hausse est relancée depuis 16H par la publication de 2 bonnes 'stats' aux Etats Unis et Wall Street bascule dans l'euphorie avec +2,5% sur le Dow Jones qui s'attaque aux 25.100, le S&P500 renoue avec l'ex-record absolu du 26 juillet 2019 à 3.021Pts, le Nasdaq avec l'ex record absolu du 5 février, au-delà des 9.450Pts... et le Nasdaq-100 est à moins de 3% de son record absolu du 19 février. Wall Street salue l'indice de confiance des consommateurs américains, calculé par le Conference Board qui remonte à 86,6 contre 85,7 en avril mais ne sanctionne pas une hausse inférieure aux attentes des économistes qui l'anticipaient vers 88. Le sous-indice de la situation présente selon les consommateurs recule de 73 vers 71,1 mais l'indice des 'attentes' s'affiche à 96,9, contre 94,3 le mois précédent. Le Département du Commerce fait état ce mardi de 623.000 ventes de logements neufs en rythme annualisé aux États-Unis au titre du mois d'avril, soit une légère hausse, de +0,6% par rapport au mois précédent. Mais c'est incomparablement plus élevé que les 490.000 ventes attendues. Le nombre du mois de mars a par ailleurs été révisé en baisse, à 619.000 au lieu de 627.000 comme annoncé initialement. Sur le front des valeurs, tous les titres 'massacrés' ou 'très en retard' figurent aux avant poste avec des gains tonitruants de +6 à +25% : Accor +10,5%, Unibail, Sodexo, BNP, Crédit Agricole, Airbus à +7%, Elior, Mercialys, FNAC +11%, Vallourec +20%. Sanofi (-0,7%) annonce son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours. Sanofi détient actuellement 23,2 millions d'actions ordinaires de Regeneron, soit une participation d'environ 20,6 %. Regeneron a accepté de racheter pour 5 milliards de dollars de ses actions à Sanofi, sous réserve de la finalisation de l'offre publique. Le réassureur Scor indique que son conseil d'administration a décidé que l'assemblée générale mixte du 16 juin se tiendrait à huis clos, et qu'il ne lui sera pas proposé de distribuer un dividende au titre de 2019. Klépierre (+10,5%) annonce que 86% de ses centres en Europe sont désormais ouverts (soit 80% de la valeur de son portefeuille, en part du groupe), un taux 'appelé à augmenter dans les semaines à venir' pour atteindre 90% d'ici dix jours. Vinci annonce avoir remporté le marché d'équipements et de travaux ferroviaires du secteur Ouest de la ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Les travaux sont d'un montant total de 120 ME.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.