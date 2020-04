Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris dénonce le blocage "incompréhensible" des Pays-Bas sur le MES Reuters • 08/04/2020 à 14:39









PARIS, 8 avril (Reuters) - Le blocage par un seul pays, les Pays-Bas, d'une décision sur le mécanisme européen de stabilité (MES) lors d'une réunion de l'Eurogroupe consacrée aux conséquences économiques de la crise du coronavirus, est "incompréhensible" et "ne peut pas durer", a déclaré mercredi une source à la présidence française. "Ce sujet a été bloqué par un seul pays, les Pays-Bas", a dit cette source. "Ce blocage a été incompréhensible" et "ne peut pas durer." (Michel Rose, avec Marine Pennetier, édité par Jean-Michel Bélot)

