Paris dément la présence de Juan Guaido à la résidence de France à Caracas

PARIS, 5 juin (Reuters) - Le ministère français des Affaires étrangères a démenti vendredi des informations faisant état de la présence du chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido à la résidence de France à Caracas. "M. Juan Guaido ne se trouve pas à la résidence de France à Caracas. Nous l'avons confirmé à plusieurs reprises aux autorités vénézuéliennes", déclare le Quai d'Orsay dans un communiqué. Interrogé par une radio vénézuélienne, et repris notamment par l'AFP, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Jorge Arreaza, a affirmé dans la nuit que l'opposant se trouvait dans l'ambassade de France à Caracas. (John Irish version française Henri-Pierre André, édité par Blandine Hénault)

