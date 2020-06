Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : décroche de -4%, DJ au contact des 26000Pts Cercle Finance • 11/06/2020 à 16:56









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris décroche de -4% avant la clôture (17H35), l'indice CAC bascule sous les 4.900 (jusque vers 4.845): cette séance ressemble un peu à un symétrique de celle du vendredi 5 juin, dans le prolongement du repli entamé mardi, après une envolée historique de +10,5% la semaine précédente. L'Euro-Stoxx50 décroche de -3,6% vers 3.175 et renoue avec ses niveaux de jeudi dernier: retour à la case départ en hebdo. A Wall Street, le Dow Jones perd déjà -3,5% (vers 26.000), son plus lourd repli depuis le 1er avril, le S&P500 chute de -2,7%, le Nasdaq ne cède -que -1,9% et retombe vers 9.800 (son ancien record absolu du 19 février). Le ton accommodant adopté hier soir par la Réserve fédérale n'a pas totalement rassuré les investisseurs: elle a réitéré sa volonté d'apporter tout le soutien nécessaire à l'économie américaine, qui reste frappée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Elle se dit 'déterminée à utiliser tous les outils à sa disposition , agressivement et dans des proportions sans précédent', notamment en renforçant ses achats de créances hypothécaires et en maintenant ses taux zéro, au moins jusqu'en 2022. Mais malgré cet activisme et plus de 3.000Mds$ injectés en 2 mois, cela ne suffira pas à ramener l'économie US sur ses niveaux de croissance de fin 2019... avant 2022. Pour les analystes de Commerzbank, ces projections révèlent que la Réserve fédérale anticipe un chômage élevé et une faible inflation 'pendant encore quelque temps'. 'Cela signifie que l'économie va avoir besoin d'un soutien massif de la part des responsables monétaires', souligne la banque germanique. Le chômage demeurera élevé, des millions de personnes ne retrouveront pas leur emploi avec une économie en contraction de 6,5% en 2020. A ce propos, le nombre des inscriptions hebdomadaires au chômage est resté important début juin aux Etats-Unis, avec +1.542.000 lors de la semaine du 6 juin, a annoncé jeudi le Département du Travail qui dénombre 355.000 dossiers de moins que les 1.877.000 de la semaine précédente. La moyenne mobile sur quatre semaines - qui rend mieux compte des tendances de fond sur le marché du travail - s'est elle établie à 2.002.000, un repli de 286.250 par rapport à la semaine précédente. Quant au nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités, il s'inscrit aujourd'hui à 20.929.000, soit un recul de 339.000 d'une semaine sur l'autre... ce qui signifie que moins de 50% des 44.2 millions de personnes ayant perdu leur emploi sont indemnisés. Selon le Département du Travail, le 'PPI' (indice des prix à la production) a augmenté de 0,4% en mai aux Etats-Unis en données brutes (là où le consensus n'attendait qu'une hausse de 0,1%), et de 0,1% hors alimentation, énergie et négoce (contre une baisse de 0,2% anticipée). Sur 12 mois glissants, le PPI se contracte de -0,8% contre un taux annuel de -1,2% en avril. Hors éléments volatils, le taux en rythme annuel est passé de -0,3% à -0,4% d'un mois sur l'autre. Autre motif de préoccupation, la perspective d'une seconde vague d'infections au Covid-19 aux Etats-Unis, où les chiffres des cas de nouvelles contaminations sont repartis à la hausse depuis quelques jours, en parallèle avec des manifestations anti-racistes dans plus de 250 villes américaines (distanciation sociale non respectée). Le mouvement de repli entamé à New York en cours de séance (sauf pour le Nasdaq bénéficiant d'un phénomène de 'vases communicants') s'est donc logiquement poursuivi en Asie, avec des pertes qui atteignaient 2,7% à Tokyo jeudi en fin de séance. Du coté des valeurs, les gagnants de la semaine passée subissent de lourdes prises de bénéfices (secteur auto avec Renault à -12%, Peugeot à -9%, aérien avec Airbus à -9%, foncières immobilières avec Unibail à -13%). Sanofi indique qu'il va présenter les opportunités de croissance et la stratégie de développement de Dupixent (dupilumab) dans les maladies inflammatoires de type 2, dans le cadre du cycle de cinq sessions consacrées à l'évolution de son portefeuille de R&D. Iliad (-1,1%) annonce avoir placé mercredi l'émission d'un emprunt obligataire d'un montant de 650 millions d'euros, emprunt présentant une maturité de six ans (soit une échéance au 17 juin 2026) et un coupon annuel de 2,375%. Edenred a annoncé hier soir le succès d'une émission obligataire pour un montant de 600 millions d'euros, d'une durée de 9 ans (échéance : 18 juin 2029), assortie d'un coupon de 1,375%. Invest Securities réitère son opinion 'achat' sur Alten avec un objectif de cours rehaussé de 83 à 85 euros, 'malgré un potentiel en partie consommé' après un rallye de +22% du titre depuis son relèvement d'opinion le 27 avril dernier. Crédit Suisse confirme son opinion Neutre sur la valeur Publicis mais relève son objectif de cours à 37,0 E (contre 35,7 E). Oddo maintient son opinion neutre sur la valeur Renault face à l'absence de catalyseurs à court/moyen terme et les risques liés à la crise actuelle (T2/S1 très difficile en vue). L'objectif de cours est relevé à 27 E contre 20 E.

