Paris: début de semaine maussade après les récents records

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève cette première séance de la semaine sur un repli modéré de 0,37%, à 7568 points, notamment pénalisée par les reculs de Bouygues (-3%), STMicro (-2,8%) et Kering (-2,5%). A noter que les autres valeurs du luxe comme LVMH et Hermès sont aussi en contraction avec respectivement -0,9% et -1,3%.



Le marché marque une pause après le rebond en ligne droite de 7 semaines opéré depuis la fin octobre.



'Après avoir signé un nouveau record en clôture à 7.596,9 points, la logique voudrait que le CAC 40 expérimente des prises de bénéfice cette semaine', indiquait d'ailleurs ce matin Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM.



'Le contexte est propice: il n'y a pas de réunion du côté des grandes banques centrales, peu de statistiques à part les chiffres d'inflation en zone euro et au Royaume-Uni et des volumes en baisse du fait de l'approche des fêtes', ajoutait l'analyste.



Si la semaine pourrait fournir aux investisseurs l'occasion de procéder à leurs tous derniers ajustements de portefeuilles avant la fin de l'exercice, ceux-ci devraient aussi avoir à coeur de préserver les gains exceptionnels signés ces dernières semaines, et au cours de l'année 2023 en général.



Depuis le 1er janvier, le CAC 40 affiche un gain de l'ordre de 17%, soit sa quatrième meilleure performance annuelle en dix ans...



Au chapitre économique, déception ce matin avec l'indice IFO : le moral des entrepreneurs allemands a chuté de 87,2 vers 86,4 en décembre contre toute attente, alors que le consensus tablait au contraire sur un chiffre en hausse vers 87,8.



Concernant le compartiment obligataire, les T-Bonds à 10 ans évoluent autour des 3,95%, tandis que le Bund allemand, référence dans la zone euro, évolue autour des 2,07%.



Sur le front des statistiques, la semaine s'annonce calme. Principale donnée attendue, les chiffres des revenus et des dépenses des ménages américains seront publiés jeudi (ils incluent l'indice d'inflation 'PCE' très suivi par la Fed).



Le baril de Brent gagne 2,1%, autour des 78,5 dollars le baril, et l'euro gagne 0,2% face au billet vert, autour des 1,091$/euro.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Renault Group annonce la finalisation de l'opération annoncée le 26 juin dernier, consistant en l'investissement de 200 millions d'euros au capital d'Alpine Racing Ltd par Otro Capital, dans le cadre d'une prise de participation à hauteur de 24%.



Eiffage annonce avoir remporté, en groupement avec huit cabinets d'architecture, le marché attribué par la Société du Grand Paris pour la conception-réalisation d'un tronçon de la ligne 15 Est du Grand Paris Express. Le montant global, pour cette section comprise entre les gares Bobigny-Pablo Picasso et Champigny Centre, s'élève à 2,54 milliards d'euros.



Airbus indique que Qantas a pris livraison de son premier A220 de nouvelle génération, faisant de la compagnie australienne le 20e opérateur à recevoir ce nouvel avion. Il quittera la chaîne d'assemblage de Mirabel dans les prochains jours pour rejoindre Sydney.



Le groupe Casino et le Groupement Les Mousquetaires et Auchan Retail annoncent être entrés en négociations exclusives ce jour en vue d'un projet de cession par le groupe Casino de la quasi-totalité du périmètre des hypermarchés et supermarchés du groupe Casino au profit du Groupement Les Mousquetaires et d'Auchan Retail.



Enfin, la Commission européenne a approuvé l'acquisition du contrôle exclusif de Banque Degroof Petercam, basée en Belgique, par CA Indosuez, contrôlée par le groupe Crédit Agricole.





