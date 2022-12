Paris: début de semaine en vert, soutenu par TotalEnergies information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 10:45

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris débute la semaine en vert, gagnant près de 0,75%, autour des 6500 points, notamment portée par TotalEnergies (+3%).



La semaine qui s'ouvre ce lundi constitue traditionnellement une période calme pour les marchés, les investisseurs préférant protéger leurs portefeuilles et se focaliser sur les préparatifs de Noël, s'ils ne sont pas tout bonnement partis en congés.



En l'absence de catalyseurs, les intervenants de marché pourraient commencer à peaufiner leur stratégie à l'approche de l'année 2023 et de la prochaine saison des résultats, qui débutera au mois de janvier.



Parmi les indicateurs de la semaine figurent des chiffres relativement secondaires aux Etats-Unis, tels que les indicateurs avancés du Conference Board, les dépenses des ménages ou les commandes de biens durables.



Seule statistique attendue aujourd'hui, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne pourrait signer un petit rebond en décembre, conformément à l'évolution des PMI et du ZEW.



Cette avant-dernière semaine de l'année va surtout offrir aux investisseurs un répit bienvenu pour digérer les récentes annonces sur l'évolution à venir des politiques monétaires.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, EDF annonce ajuster le calendrier du projet de Flamanville 3, le chargement en combustible nucléaire du réacteur étant désormais planifié au premier trimestre 2024 et l'estimation du coût à terminaison passant de 12,7 à 13,2 milliards d'euros.



Sanofi et Innate Pharma annoncent l'élargissement de leur collaboration, qui confère à Sanofi une licence sur le programme d'anticorps engageant les cellules Natural Killer (NK) ciblant la protéine B7-H3 issue de la plateforme ANKET d'Innate.



Manitou annonce sa prise de participation à hauteur de 82% dans easyLi, spécialiste de la conception et la production de batteries lithium-ion, opération stratégique qui lui permet de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique.



Enfin, Danone affiche l'une des meilleures performances du CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris (plus de 1,5%), le titre bénéficiant d'un relèvement de recommandation de RBC, qui met en avant un portefeuille d'activités moins rébarbatif que perçu par le marché.