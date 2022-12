Paris: début de semaine en légère hausse, W-Street en rouge information fournie par Cercle Finance • 19/12/2022 à 17:50

(CercleFinance.com) - Après avoir brièvement franchi les 6500 points dans la matinée, la bourse de Paris a cédé partie de ses gains dans l'après-midi avant de conclure la séance sur un gain modeste de 0,32%, à 6473 points, soit quasiment son plus bas du jour (6470 pts).



Avec moins de 3 MdsE échangés depuis l'ouverture, l'échéance boursière de janvier ne provoque pas d'afflux de liquidités et les opérations de 'window' dressing semblent également au point mort, probablement achevées depuis ce vendredi 16/12 ('4 sorcières').



A Wall Street, l'échéance de janvier démarre tout aussi mollement avec un Dow Jones à -0,1%, un S&P500 à -0,5% et un Nasdaq à -1,2%.



La semaine qui s'ouvre ce lundi constitue traditionnellement une période calme pour les marchés, les investisseurs préférant protéger leurs portefeuilles et se focaliser sur les préparatifs de Noël, s'ils ne sont pas tout bonnement partis en congés.



Seule statistique du jour, l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne a signé un petit rebond en décembre (à 88,6 contre 86,4), conformément à l'évolution des PMI et du ZEW.



Cette avant-dernière semaine de l'année va surtout offrir aux investisseurs un répit bienvenu pour digérer les récentes annonces sur l'évolution à venir des politiques monétaires.



Sur le front obligataire, la dégradation amorcée jeudi dernier se poursuit avec +3Pts sur nos OAT à 2,71%, +35Pts les Bunds à 2,19% et +7Pts sur les BTP italiens à 4,37% (les scores étaient encore moins flatteurs ce midi).

L'Euro progresse légèrement face au dollar (+0,3%) et s'échange désormais contre 1,0623 $.



Dans l'actualité des sociétés hexagonales, EDF annonce ajuster le calendrier du projet de Flamanville 3, le chargement en combustible nucléaire du réacteur étant désormais planifié au premier trimestre 2024 et l'estimation du coût à terminaison passant de 12,7 à 13,2 milliards d'euros.



Sanofi et Innate Pharma annoncent l'élargissement de leur collaboration, qui confère à Sanofi une licence sur le programme d'anticorps engageant les cellules Natural Killer (NK) ciblant la protéine B7-H3 issue de la plateforme ANKET d'Innate.



Manitou annonce sa prise de participation à hauteur de 82% dans easyLi, spécialiste de la conception et la production de batteries lithium-ion, opération stratégique qui lui permet de se doter de compétences spécifiques dans le cadre de sa transition énergétique.



Enfin, Danone affiche l'une des meilleures performances du CAC 40 lundi matin à la Bourse de Paris (plus de 1,5%), le titre bénéficiant d'un relèvement de recommandation de RBC, qui met en avant un portefeuille d'activités moins rébarbatif que perçu par le marché.