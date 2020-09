Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : débordement des 5.050 mais pas forcément décisif Cercle Finance • 15/09/2020 à 18:36









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris (+0,32%) en termine vers 5.068, dans un volume à peine plus étoffé que lors des 3 séances précédentes (2,5MdsE). Le CAC40 monte, mais sans acheteur, ce qui devient un cas de figure banalissime. Le franchissement des 5.050Pts semble acquis, mais la zone de résistance des 5.080 semble encore insurpassable. Paris a donc calé alors que Wall Street semblait un peu moins bien orienté depuis 16H15. Le Nasdaq retrouve à mi-séance ses meilleurs niveaux du jour +1,5% sur le Nasdaq (11.220), +1% sur le S&P500 (au-dessus de 3.400) et +0,6% sur le Dow Jones. Wall Street avait salué initialement la rumeur d'un compromis imminent au Congrès permettant l'adoption d'un nouveau 'Covid plan' porté à 1.500Mds$ par les républicains: Nancy Pelosi (porte-parole des démocrates) plaide pour un stimulus 'bien dimensionné' (les Démocrates souhaitaient qu'il atteigne 2.000Mds$), c'est à dire plus massif qu'en l'état. Du côté des données du jour, en août 2020 en France, l'indice des prix à la consommation (IPC) se replie de 0,1% sur un mois, après +0,4% en juillet, selon l'Insee. Corrigés des variations saisonnières, les prix se replient de 0,5% en août, après +0,7% le mois précédent. Outre Atlantique, l'indice d'activité manufacturière 'Empire State' de la Fed de New York s'inscrit en nette hausse ce mois-ci pour s'établir à +17, après +3,7 en août, et alors que le consensus n'anticipait pour sa part qu'un indice en légère hausse vers +6. Les prix à l'importation aux États-Unis ont augmenté de 0,9% en août par rapport au mois précédent, là où les économistes attendaient en moyenne un gain de 0,5%, mais ne se sont accrus que de 0,7% hors produits pétroliers précise le Département du Travail. De leur côté, les prix à l'exportation américains ont progressé de 0,5% en données brutes et de 0,8% hors produits agricoles le mois dernier. Par rapport à août 2019, les prix à l'importation et à l'exportation ont reculé respectivement de 1,4% et de 2,8%. Enfin, la production industrielle déçoit: elle ne progresse que de +0,4% au lieu de +1% attendu. De son côté, le taux d'utilisation des capacités dans l'industrie américaine est ressorti en amélioration de 0,3 point de pourcentage à 71,4% le mois dernier, un taux légèrement en dessous du consensus (71,7%). Les données américaines devraient d'autant plus retenir l'attention que le comité de politique monétaire de la Fed (FOMC) vient d'entamer sa dernière réunion avant l'élection présidentielle du 3 novembre. 'Dans ce contexte, M. Powell devrait tenir un discours très 'prudent' après ses annonces de Jackson Hole', estimait d'ailleurs Aurel BGC en début de semaine, jugeant que 'si la banque centrale doit adopter de nouvelles mesures, elle devrait attendre l'issue des élections'. sur le front des changes, le Dollar grappille quelques fractions (+0,2%), à 1,1845/E. Dans l'actualité des valeurs, Carrefour finit lanterne rouge avec -3,2%, Vallourec rebondit de +7%, sur un plancher historique voisin de 18E après des dizaines de séances de baisse. RATP Dev et Getlink officialisent ce matin la création de leur société à capitaux partagés, pensée pour répondre aux appels d'offres de transport ferroviaire régional de voyageurs dans le cadre de l'ouverture à la concurrence du marché ferroviaire en France et baptisée Regioneo. Fiat Chrysler Automobiles (FCA bondit de +9% avec la réduction de l'effort sur le dividende) et Peugeot (+2,2% contre -2% ce matin) font part d'une modification de certains termes de leur accord engageant de fusion à 50/50 pour créer Stellantis, en prenant en compte l'impact sur les liquidités de la crise sanitaire sur l'industrie automobile. Peugeot cédera ses parts (46%) dans Faurecia (qui chute de -6,6%, et jusqu'à -10% ce matin): elles seront distribuées à tous les actionnaires de Stellantis après la réalisation de l'opération, sans avantage particulier pour les actionnaires de la filiale. Ainsi, le dividende exceptionnel à distribuer par FCA à ses actionnaires avant la signature finale est réduit de 5,5 à 2,9 milliards d'euros. Pizzorno Environnement indique avoir mis en service le nouveau casier de stockage de déchets non dangereux de son site de Pierrefeu-du-Var, 'marquant ainsi une étape majeure dans le développement de l'Ecopôle exploité par sa filiale Azur Valorisation'.

Copyright (c) 2020 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.