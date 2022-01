Paris: de retour dans le vert, en direction des 6.900 pts. information fournie par Cercle Finance • 25/01/2022 à 10:49

(CercleFinance.com) - Après avoir lâché près de 4% hier, la bourse de Paris reprend quelques couleurs ce matin (+1,1%) , autour des 6.865 points.



Les investisseurs semblent avoir été rassurés par le rebond opéré hier par les indices new-yorkais: après avoir ouvert en net recul, Wall Street a su inverser la tendance en fin de séance pour terminer dans le vert (+0,3% pour le S&P500 et le Dow Jones, +0,6% pour le Nasdaq).



Certains investisseurs ont en effet émergé pour 'acheter les creux' sur les actions, dans un mouvement d'achats à bon compte quasi-généralisé puisque huit des 11 secteurs du S&P 500 ont fini en terrain positif. Seuls les secteurs traditionnellement plus défensifs comme la santé ou les services aux collectivités sont restés à la traîne.



En l'absence d'indicateurs de premier plan aujourd'hui, l'attention des investisseurs devrait se focaliser sur la réunion de deux jours du comité de politique monétaire (FOMC) de la Fed.



La crainte d'une accélération de l'inflation et d'un durcissement monétaire se situe au coeur de la correction observée sur les marchés depuis le début de l'année, d'abord sur le compartiment obligataire puis sur les actions.



Le communiqué que publiera la banque centrale demain pourrait fournir aux investisseurs de précieuses indications quant au calendrier envisagé pour son resserrement monétaire et leur apporter une visibilité bienvenue.



Sur le marché obligataire, les rendements des emprunts d'Etat confirment leur accalmie, celui des Treasuries à 10 ans se stabilisant autour de 1,75%.



Enfin, la saison des résultats suit son cours avec la publication aujourd'hui des résultats de nombreux poids lourds de l'économie comme Johnson & Johnson, General Eletrcic, 3M, Microsoft, American Express, Lockheed Martin...



Dans l'actualité des valeurs tricolores, Havas, filiale de Vivendi, a annoncé ce matin l'acquisition de l'agence de communication parisienne Raison de Santé en vue de se renforcer sur le marché français de la santé.



Interparfums affiche au titre de l'exercice 2021 un chiffre d'affaires de 560,8 millions d'euros, en croissance de 52,7% par rapport à l'année précédente et de 15,8% par rapport à 2019, malgré les tensions sur la chaine d'approvisionnement au second semestre.



Enfin, TechnipFMC annonce que Petrobras lui a attribué un important contrat sous-marin d'ingénierie, d'approvisionnement, de construction et d'installation pour son champ Búzios 6 (module 7), un nouveau développement dans la zone pré-salifère au Brésil.