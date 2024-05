Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: de retour au sommet dans des volumes dérisoires information fournie par Cercle Finance • 10/05/2024 à 11:08









(CercleFinance.com) - Après cinq séances de hausse consécutives, la bourse de Paris est de retour vers les sommets: elle s'arroge ce matin 0,75%, à 8248 points, à un cheveux de son record absolu (8253 points).



L'indice parisien est notamment tiré par Legrand (+3,1%) et Société Générale (+2%) malgré des volumes complètement dérisoires, avec moins de 400 ME échangés depuis l'ouverture.



Alors que les places mondiales évoluent tout près de leurs plus hauts historiques, les investisseurs vont étudier avec attention les indicateurs économiques des prochains jours.



Les intervenants tenteront d'y déceler de nouveaux indices concernant le calendrier des prochaines baisses de taux, aux Etats-Unis comme en Europe, et d'évaluer les chances de poursuite du rally des actions.



Cet après-midi, les investisseurs surveilleront l'indice de confiance du consommateur américain établi par l'Université du Michigan, qui permettra d'en savoir plus sur le moral actuel des ménages Outre-Atlantique.



Les rendements des bons du Trésor américain sont en légère baisse, à 4,44% pour les titres à dix ans et 4,81% pour le deux ans, affichant peu de changements sur l'ensemble de la semaine.



Le segment deux ans-dix ans de la courbe des taux reste inversé, un signal généralement considéré comme une récession à venir.



En Europe, le Bund recule de 3,5 pts, vers 2,46%, alors qye les marchés anticipent un assouplissement de 25 points de base des taux de la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain.



Le Brent cède 0,1%, à 84$/baril, tandis que l'once d'or gagne 2,6%, à 2370$/l'once.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce la conclusion d'un accord de licence co-exclusif avec Novavax, pour la co-commercialisation d'un vaccin Covid-19 et le développement de vaccins combinés grippe-Covid-19, ainsi qu'une prise de participation minoritaire de moins de 5% dans Novavax.



Viel & Cie affiche un chiffre d'affaires consolidé en croissance de 3% (+5,2% à cours de change constant) à 299 millions d'euros au titre du premier trimestre 2024, par rapport à la même période de l'année précédente.



Enfin, Renault présentera aujourd'hui, sur le circuit de Spa Francorchamps (Belgique), le premier prototype roulant de son Alpine Alpenglow Hy4 équipé d'un moteur thermique à hydrogène.





