Paris :de record en record, ignore la dégradation marché taux

(CercleFinance.com) - Depuis le franchissement de la grosse zone de résistance des 5.750/5.775, beaucoup d'analystes techniques évoquent le grand 'breakout haussier' en direction des 6.000Pts. A plus forte raison depuis que le CAC40 a dépassé le seuil des 5.800 points lundi. Les records continuent de s'enchaîner, en prolongement d'un mouvement haussier initié dès le 3 octobre dernier et qui apparaît inexorable depuis 5 semaines. Le CAC'GR' (+0,4% au final à 15.865) a pulvérisé à 16H01 un nouveau record absolu à 15.873Pts. L'Euro-Stoxx50 (+0,38% au final à 3.676) progressait d'autant, inscrivant un nouveau zénith vers 3.678: les sommets de novembre 2017 ou janvier (3.687/3.697) sont en vue, à 0,3% près, une simple formalité. A Wall Street, encore des records en cascade avec un Dow Jones à 27.560 (toujours vers 16H), un S&P500 à 3.084 (stable à 19H) et un Nasdaq à 8.457,4 (il grappille +0,1% à 8.440 à mi-séance). Il n'y plus qu'un sens, la hausse... et au pire, quelques brefs épisodes de stabilisation, plus jamais aucun repli. Les indices boursiers ont tous matérialisé un nouveau 'pic' historique vers 16H avec la publication d'un splendide indice ISM des 'services' aux Etats-Unis: attendu autour de 52 au mois de novembre (contre 52,6 en octobre), il bondit en fait vers 54,7%, pulvérisant les attentes les plus optimistes ! Ainsi, le secteur tertiaire (70% de l'activité économique US) affiche une santé éclatante, alors que la FED a jugé bon de baisser pour la 3ème fois son taux directeur le 30/11. L'ISM calculé aux US va donc largement occulter le léger repli de l'indice final IHS Markit (allemand) de ces mêmes 'services' aux États-Unis (à 50,6 en octobre, en baisse par rapport à 50,9 en septembre). Les catalyseurs de la hausse du jour sont multiples, avec une avancée dans le dossier des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Pékin accepterait de réduire ses droits de douane sur les produits américains et à faciliter l'investissement étranger en Chine. Une véritable 'avancée' ? Ce communiqué reprend mot pour les engagements de Xi-Jinping en marge du Forum de Davos de janvier... 2008. 'L'activité en Chine commence à pâtir du bras de fer commercial avec Washington et Pékin pourrait être tenté de faire des concessions', estime un analyste, rappelant que la croissance chinoise a ralenti à 6% au troisième trimestre, au plus bas depuis 1992. De fait, le PMI manufacturier chinois ralentit de 51,3 vers 51,1 en octobre. Le déficit commercial des États-Unis se contracte: il est ressorti à -52,5 milliards de dollars en septembre, selon le Département américain du Commerce, contre -55 milliards le mois précédent (révisé de -54,9 milliards en estimation initiale). C'est mieux que prévu puisque le consensus attendait -54 milliards de dollars sur le mois de septembre. En Europe, les prix à la production industrielle ont augmenté de 0,1% dans la zone euro et dans l'ensemble de l'UE par rapport à août, selon Eurostat. En août 2019, ils avaient reculé respectivement de 0,5% et de 0,4%. Par rapport à septembre 2018, les prix à la production industrielle ont diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,7% dans l'UE, à comparer à des baisses annuelles respectives de 0,8% et 0,3% au mois d'août. Outre-Manche, l'activité du secteur des services du Royaume Uni s'est stabilisée le mois dernier, au vu de l'indice PMI d'IHS Markit et du CIPS qui est passé de 49,5 en septembre à 50 en octobre. Les 'Gilts' se dégradent lourdement, de +6Pts vers 0,775% et cela fait +15% en 48H. Sévère repli également pour nos OAT, de -0,4900% vers -0,006% en séance et -0,012% au final: le retour en territoire de rendement positif est quasiment acté, et ce serait une première depuis mi-juillet dernier. Dans l'actualité des valeurs, les équipementiers automobiles poursuivent leur remontée après le gros trou d'air consécutif à l'annonce de la fusion PSA/FCA (Peugeot/Fiat-Chrysler). Plastic Omnium reprend +5,6%, Faurecia +3,3%, Michelin +1,8%. Teleperformance gagne 3,8% au sein du SBF120, le groupe de centres de contact ayant relevé ses objectifs annuels de revenus à l'occasion d'une solide publication à neuf mois. En recul de -5,6% (sous les 10E), Air France-KLM fait par contre figure de lanterne rouge du SBF120, après la présentation par le transporteur aérien de ses objectifs financiers à moyen terme, dont une marge opérationnelle de 7-8%.

