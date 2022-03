Paris: dans le vert, tiré par le secteur bancaire information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 10:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris est en nette hausse ce matin et gagne environ 1.5%, autour des 6.070 pts, portée par le net rebond des valeurs bancaires comme Société Générale (+6%), BNP Paribas (+5,2%) ou encore Crédit Agricole (+2%).



L'actualité reste toujours dominée par le conflit en Ukraine et Kiev a fait savoir ce matin que l'évacuation de civils avait commencé dans la ville de Soumy. D'autres communes devraient également profiter des cessez-le-feu négociés ces derniers jours pour évacuer la population, même si Moscou est accusé de ne pas respecter ces corridors humanitaires.



Hier, Ursula van der Leyen, présidente de la Commission européenne, a réaffirmé le besoin de l'Europe de s'affranchir de sa dépendance à l'égard du gaz, du pétrole et du charbon russes.

'Nous distinguons trois grands axes d'approche : le premier est la diversification de l'approvisionnement en provenance de Russie, au profit de fournisseurs fiables. Cet axe concerne principalement le GNL et le gaz acheminé par gazoduc. L'avantage dans les deux cas est que l'infrastructure sera, à terme, compatible avec l'hydrogène', a-t-elle détaillé.



Dans ce contexte, le prix du Brent poursuit sa hausse et gagne près de 1%, autour des 125$.



La menace d'un choc énergétique consécutif à un effet de raréfaction des ressources, sur fond d'intensification des sanctions contre la Russie, continue d'éloigner les investisseurs des actifs risqués.



De plus en plus d'investisseurs voient dans l'envolée des cours de l'énergie le signal d'une possible entrée de l'économie européenne en récession à plus ou moins court terme.



'Notre analyse montre que lorsque le prix du pétrole grimpe de 50% au-dessus de la tendance, les récessions ont tendance à suivre avec un court décalage', prévient Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM



De son côté, l'once d'or s'échange désormais pour 2010 $, en hausse de 1,8%.



Dans l'actualité des valeurs françaises, Danone a présenté son plan stratégique 'Renew Danone', visant à 'restaurer la performance, la compétitivité et la création de valeur sur le long-terme', ainsi que de nouveaux objectifs pour la période 2022-2024.

Il anticipe une croissance du chiffre d'affaires en données comparables entre +3 et +5% et une croissance du ROC supérieure à celle de +3-5% du CA en données comparables pour 2023-2024.



Orange et Masmovil annoncent être entrés en négociations exclusives en vue d'un rapprochement de leurs activités en Espagne, sous la forme d'une coentreprise à 50-50, d'une valeur d'entreprise totale de 19,6 milliards d'euros.



Enfin, l'hebdomadaire Marianne assure que Vincent Bolloré serait intéressé par le Groupe Dassault Holding, ex GIMD, la holding de la famille Dassault, et bénéficierait du soutien de l'Élysée.