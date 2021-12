Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dans le vert, soutenu par le rebond de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 10:52









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris progresse de 0,3%, autour des 6820 points, profitant du vent favorable en provenance des Etats-Unis: hier, le Nasdaq a signé sa plus forte progression en pourcentage depuis mars - bien aidé par la performance de Boeing (+7,5%) - tandis que le S&P gagnait 1,4%. La plupart des indicateurs montrent que l'économie américaine s'inscrit toujours dans une dynamique favorable. Le rapport mensuel du Département américain du Travail, attendu à 14h30, devrait d'ailleurs faire apparaître une accélération des créations d'emploi à 550.000 en novembre, contre 531.000 au mois d'octobre. Les analystes estiment que l'emploi américain devrait retrouver son niveau d'avant la crise sanitaire à la mi-2022. Le rapport sur l'emploi américain n'est pas le seul indicateur au programme aujourd'hui aux Etats-Unis, puisque les opérateurs prendront aussi connaissance des commandes à l'industrie et de l'ISM des services. En France la production de l'industrie manufacturière a rebondi en octobre (+0,9% après −1,6%) comme dans l'ensemble de l'industrie (+0,9% après −1,5%) par rapport à septembre, selon les données CVS-CJO de l'Insee. Par ailleurs, l'indice composite IHS Markit de l'activité globale de la France signale en novembre une accélération de la croissance de l'activité dans le secteur privé, celle-ci ayant en effet affiché un plus haut de quatre mois. L'indice est ainsi passé de 54,7 en octobre à 56,1 en novembre. Dans l'actualité des valeurs hexagonales, Dassault Aviation annonce avoir signé un contrat historique pour l'acquisition de 80 avions Rafale au standard F4 pour équiper l'Armée de l'Air des Émirats Arabes Unis (United Arab Emirates Air Force & Air Defence - UAE AF & AD). Pernod Ricard indique avoir finalisé la cession d'une participation majoritaire dans Société des Produits d'Armagnac (SPA) à une entité détenue à 100% par l'entrepreneur Alexander Stein, qui a déjà construit une relation avec le groupe français à travers d'autres marques. TotalEnergies, opérateur du bloc 17 en Angola (avec une participation de 38%), annonce le démarrage de la production de CLOV Phase 2. Sa production est attendue autour de 40.000 barils équivalent pétrole par jour mi-2022. Enfin, Société Générale fait savoir que le Département de la Justice a demandé aux tribunaux américains d'abandonner les charges qui pesaient contre la banque française. Ces deux procédures concernaient d'une part, les dossiers Libor et libyen et, de l'autre, celui du respect des sanctions économiques imposées par les Etats-Unis.

