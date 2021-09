Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dans le vert malgré un indice PMI mitigé information fournie par Cercle Finance • 23/09/2021 à 10:50









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris gagne près de 1%, à 6705 points, au lendemain de la publication d'un communiqué sans surprise de la Fed réaffirmant le prochain 'tapering' de la banque centrale. La stratégie de la banque centrale américaine avait été largement intégrée par les marchés qui anticipent depuis plusieurs semaines la réduction progressive des achats de Fed à compter de novembre, avant un arrêt mi-2022. Les membres du FOMC ont toutefois surpris les analystes en laissant la porte ouverte à une possible hausse des taux directeurs dès la fin 2022 et non plus en 2023, comme annoncé en juin dernier. Par ailleurs, les inquiétudes semblent se lever légèrement autour du dossier Evergrande, point de crispation des marchés depuis plusieurs jours. Le géant de l'immobilier chinois, lourdement endetté, a annoncé le paiement des coupons de sa dette obligataire provoquant une envolée du titre ce matin. Les investisseurs resteront toutefois vigilants quant à la situation financière d'Evergrande. En attendant, les investisseurs ont pu prendre connaissance ce matin de l'indice flash composite de l'activité globale en France, calculé par IHS Markit. En repli à 55,1 contre 55,9 en août, il signale la plus faible expansion du secteur privé français depuis avril. Pour l'Europe, il passe de 59 en août à 56,1 en septembre, mettant ainsi en évidence un nouvel affaiblissement de la croissance de la zone euro par rapport au sommet de quinze ans enregistré en juillet. Dans l'après-midi, les opérateurs de marchés suivront avec intérêt les chiffres des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis puis les indicateurs avancés du Conference Board. Dans l'actualité des valeurs tricolores, Trigano indique avoir réalisé au quatrième trimestre 2020-21 un chiffre d'affaires de 659,4 millions d'euros, en progression de 4,9% par rapport à l'exercice précédent qui avait bénéficié d'une très forte reprise après la fin des confinements en Europe. SMCP a annoncé jeudi avoir été informé par courrier d'un défaut d'European TopSoho, son actionnaire majoritaire (53%), tout en assurant que cette situation ne remettait pas en cause son propre financement, ni ses opérations. Stellantis a annoncé jeudi qu'il dévoilerait plusieurs nouveaux modèles à l'occasion du salon automobile du Texas, organisé dans le cadre de la Foire annuelle de l'Etat américain. Enfin, Valneva a débuté le recrutement d'adolescentes dans le cadre d'un l'essai pivot de phase 3 portant sur son candidat vaccin inactivé contre la Covid-19. Les résultats initiaux sont attendus au début du quatrième trimestre 2021.

