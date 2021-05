Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dans le vert, en direction des 6500 points Cercle Finance • 28/05/2021 à 10:46









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris poursuit l'ascension débutée la veille et gagne désormais 0,4%, à 6460 points, dopée par une multiplication de signes de reprise de l'économie. Après trois semaines de stagnation entre 6380 et 6410 points, le marché parisien s'est enfin réveillé hier (+0,7%), ce qui avait débouché sur le déclenchement de toute une série d'ordres d'achats. Devant la multiplication des signes de redressement économique, les stratèges tablent sur une poursuite du 'rally', décrivant une tendance de fond haussière 'sans équivoque'. A New York, les marchés d'actions américains ont très lentement décliné au fil des heures hier, ce qui a abouti à une clôture légèrement négative pour le Nasdaq (-0,01%). Mais l'indice Dow Jones a gagné 0,4%, tandis que le S&P 500 a réussi à grappiller 0,1%. Du côté des statistiques hexagonales, les prix à la consommation devraient augmenter de 1,4% en mai 2021, après une inflation en rythme annuel de +1,2% observée le mois précédent, selon l'estimation provisoire sur un an réalisée par l'Insee en fin de mois. L'institut de statistiques précise que cette accélération de l'inflation le mois dernier résulterait notamment d'une accélération des prix de l'énergie, tandis que les prix des services et ceux du tabac ralentiraient. Au premier trimestre 2021, le PIB de la France en volume baisse légèrement de -0,1% (après -1,5% au quatrième trimestre 2020) selon l'Insee. Il s'établit à 4,7% en deçà de son niveau du quatrième trimestre 2019, dernier trimestre avant la crise sanitaire. Par ailleurs, Les dépenses de consommation des ménages français en biens chutent en avril (-8,3% en volume par rapport à mars), baisse qui provient principalement des achats de biens fabriqués (-18,9%) avec la mise en place du troisième confinement à compter du 3 avril. Les investisseurs pourront aussi découvrir en début d'après-midi, les chiffres très attendus des revenus et dépenses des ménages outre-Atlantique. Les intervenants seront surtout attentifs à l'indice des prix 'PCE' qui leur est associé et qui constitue la mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale. 'Le PCE core, soit l'indice des prix à la consommation des ménages hors éléments volatils, pourrait ressortir à des niveaux jamais constatés en 30 ans', préviennent les équipes d'IG. Selon le consensus, l'inflation américaine pourrait avoir bondi de 2,3% en mars à 3,5% en avril, dont un bond de 1,8% à 2,9% pour la mesure de l'inflation hors alimentation et énergie ('core'). Des chiffres supérieurs aux attentes ne manqueraient pas de raviver les craintes d'un resserrement monétaire, voire de provoquer quelques secousses sur les marchés. 'Ces statistiques vendredi pourraient rendre les marchés volatils en cas d'une lecture encore plus haute qu'anticipée', avertit ainsi IG. Dans l'actualité des valeurs françaises, Worldline (+1%) a fait part du projet d'acquisition de Cardlink, principal fournisseur de services réseau d'acceptation des paiements en Grèce, pour 92,5% de son capital, en partenariat avec le directeur général qui en conserve 7,5%. Figeac Aero progresse de plus de 6% vendredi matin à la Bourse de Paris après avoir fait le point sur son activité dans la soirée d'hier et présenté un chiffre d'affaires de 201,2 ME au titre de son exercice 2020/21, soit un repli de 55,4% par rapport à l'exercice précédent.

