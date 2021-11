Paris : dans le vert en attendant plusieurs statistiques US

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris grappille 0,2% à 7144 points, au lendemain d'une journée marquée par la stagnation des principaux indices américains.

Les investisseurs devraient jouer la carte de la prudence aujourd'hui, avec la publication de plusieurs statistiques américaines dans l'après-midi.

L'attention des investisseurs se tournera en particulier vers la publication des ventes au détail, sachant que les premières indications disponibles semblent signaler une accélération de la consommation en octobre, reflétant à la fois un effet-prix et une hausse des volumes.

Du côté de la production industrielle, les économistes attendent un rebond de l'ordre de 0,8% en octobre après son net repli du mois de septembre (-1,3%), en partie dû au passage de l'ouragan Ida.

Les analystes font remarquer que la confiance des industriels est historiquement élevée malgré les pénuries diverses qui touchent le secteur et que les carnets des entreprises sont toujours bien remplis.

Cette nuit, le sommet virtuel entre Joe Biden et son homologue chinois a permis aux deux président d'évoquer une variété de sujets pendant près de trois heures. Cependant, Washington et Pékin ont précise qu'il n'y aurait pas 'de résultats concrets' à attendre après cette rencontre...

En Europe, Christine Lagarde a estimé que l'inflation devrait se maintenir à un niveau élevé plus longtemps que prévu, notamment en raison de la flambée des prix de l'énergie et de difficultés dans les chaînes d'approvisionnement.

'A un moment où le pouvoir d'achat est déjà comprimé par la hausse des factures d'énergie et de carburant, un resserrement excessif des conditions de financement n'est pas souhaitable et constituerait un obstacle injustifié à la reprise', a indiqué la présidente de la BCE.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Bouygues publie au titre des neuf premiers mois de 2021 un résultat net part du groupe de 807 millions d'euros, à comparer à 283 millions un an auparavant. Le chiffre d'affaires du conglomérat -maison-mère de TF1 et de Bouygues Telecom outre ses activités originelles de BTP- a atteint 27,5 milliards d'euros, son niveau d'avant crise, en croissance de 10% (+9% à périmètre et change constants) en comparaison annuelle.

Iliad publie un chiffre d'affaires en croissance de 34,6% à 1,91 milliards d'euros au 3ème trimestre. Il est porté par la consolidation de Play en Pologne depuis le 18 novembre 2020, mais également par la croissance solide de Free en France et d'iliad en Italie.

Colas présente un chiffre d'affaires consolidé de 9,8 milliards d'euros au 30 septembre 2021, en croissance de 8% par rapport au 30 septembre 2020. Le chiffre d'affaires ressort à 4,5 milliards d'euros en France (+13%) et 5,3 milliards d'euros à l'international (+4% et +5% à périmètre et change constants).

Pierre & Vacances indique avoir reçu à ce jour une offre ferme émanant d'investisseurs, dont certains sont par ailleurs créanciers du Groupe. Les discussions se poursuivent parallèlement avec d'autres candidats.

Enfin, dans un bref communiqué, Danone annonce la signature d'un accord pour la cession d'Aqua d'Or, son activité d'eaux et de boissons au Danemark, à Royal Unibrew, une entreprise de brasserie et de boissons basée au Danemark.