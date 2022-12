Paris: dans le vert, cours du pétrole en hausse information fournie par Cercle Finance • 21/12/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris progresse de près de 1% ce matin, autour des 6515 points, dans le sillage du rebond opéré la veille par Wall Street après quatre séances de recul, sous l'impulsion de la bonne tenue du compartiment pétrolier.



Au terme des échanges, le Dow Jones grappillait 0,3%, le S&P 500 s'adjugeait 0,1% et le Nasdaq Composite finissait globalement stable.



Le secteur énergétique a signé de loin la meilleure performance du jour (+1,4%) dans le sillage des cours du brut qui ont poursuivi leur remontée au-delà de 76 dollars le baril pour le brut léger américain (WTI).



Les gains du pétrole interviennent sur fond d'affaiblissement du dollar, même si le billet vert s'est légèrement raffermi hier en dépit de statistiques ayant trait au secteur immobilier ressorties une fois de plus en recul.



Avec des volumes d'échanges qui s'annoncent toujours aussi peu étoffés à l'approche de Noël, les investisseurs devraient continuer d'éviter de prendre des risques en l'absence d'indicateurs majeurs à l'agenda.



La séance sera uniquement rythmée par la publication, cet après-midi aux Etats-Unis, des ventes de logements anciens puis des stocks hebdomadaires de pétrole.



Alors qu'il reste moins de deux semaines avant de finir l'année, les marchés financiers pourraient se montrer de moins en moins volatils, bon nombre de gérants de fonds et d'investisseurs ayant d'ores et déjà bouclé leurs comptes annuels.



L'enjeu principal de ces dernières séances de l'exercice 2022 devrait donc constituer à préserver le bilan annuel du CAC 40, qui n'accuse plus qu'un repli de 9,8% depuis le 1er janvier, contre -20% au plus bas de l'année.



Dans l'actualité des sociétés françaises, TotalEnergies et Eni (opérateur) annoncent une nouvelle découverte de gaz sur le bloc 6, au large de Chypre. Le puits Zeus-1 a rencontré une colonne de gaz de 105 mètres nets dans des réservoirs carbonatés, renforçant le caractère prometteur de cette zone et de son développement.



Technip Energies annonce un contrat représentant un chiffre d'affaires de plus de 250 millions d'euros, pour la fourniture de fours de craquage propriétaires pour le craqueur d'éthane de 2.000 kta du projet Golden Triangle Polymers à Orange, sur la côte texane.



Interparfums annonce la signature d'un accord de licence parfums mondial et exclusif avec la marque Lacoste, d'une durée de 15 ans à compter du 1er janvier 2024, accord prévoyant un droit d'entrée de 90 millions d'euros et une première ligne de parfums lancée en 2024.



Vinci annonce que Cobra IS a acquis Polo Carmópolis auprès du groupe brésilien Petrobras, une opération signée en 2021, soit avant l'acquisition de Cobra IS par Vinci, et qui fera donc l'objet d'une revue stratégique en 2023.