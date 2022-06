Paris: dans le vert au terme d'une séance très calme

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris achève la séance sur un gain de 0,98%, autour des 6.548 points, après avoir cédé une partie de ses gains (l'indice s'est adjugé jusqu'à +1,5 à +1,6%, dans la journée). L'indice parisien profite notamment du dynamisme de Renault (+3,3%) ou Société Générale (+2,6%).En cette journée de Pentecôte, la hausse de l'indice s'explique surtout par l'absence de contrepartie vendeuse, alors que plusieurs grandes places européennes, comme Francfort ou Zurich, sont restées fermées.Les volumes sont finalement modérés à Paris, avec 2,7 MdsE échangés au cours de la journée.L'E-Stoxx50 s'adjuge 1,5% devant Londres (1,1%) tandis qu'outre-Atlantique, le Dow Jones gagne près de 0,3%, devancé par le S&P500 (+0,7%) et le Nasdaq (+0,9%).Par ailleurs, les acheteurs attendent désormais la réunion de la Banque centrale européenne (BCE), prévue dans 48h, et qui devrait commencer à préparer les investisseurs à un resserrement monétaire à court terme.Après les chiffres record de l'inflation dévoilés la semaine passée, la BCE apparaît sous pression pour adopter une politique monétaire plus restrictive, avec la possibilité d'une hausse de ses taux dès le mois de juillet.A noter qu'après neuf semaines de baisse consécutive, le bitcoin gagne plus de 6%, à 31 400 USD, tandis que l'Ethereum grimpe de +6,7%.Sur le front des changes, l'euro gagne 0,3% par rapport au billet vert et s'échange désormais contre 1,0694$ après s'être hissé jusque vers 1,0750$.Le Brent de mer du Nord s'est quant à lui stabilisé autour des 120 dollars le baril (-0,3% à 119,8$).Du côté des valeurs, Euroapi gagne 1% après l'annonce de son premier plan mondial d'actionnariat salarié, opération qui 'vise à promouvoir le sentiment d'appartenance des salariés et à les associer à la réussite et au développement du groupe à long terme'.Au sein du SBF-120, Faurecia s'envole de presque +10% et digère l'augmentation de capital annoncée vendredi.L'action Transgene est orientée à la hausse lundi à la Bourse de Paris suite à la présentation de données jugées 'prometteuses' à l'occasion du congrès annuel de cancérologie de l'ASCO au sujet de l'évaluation de son vaccin thérapeutique personnalisé dans le cancer de l'ovaire et le cancer de la tête et du cou.Enfin, Carrefour indique que son conseil d'administration a décidé vendredi dernier de réduire le capital social par voie d'annulation de 12.506.325 actions rachetées, représentant environ 1,6% du capital social.