Paris: dans le rouge malgré le courant acheteur à W-Street information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 17:51

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,28%, à 6.537 pts, à l'issue de la séance du jour, après avoir perdu jusqu'à -1,7% durant les 45 premières minutes.



Le CAC40 a regagné +140Pts entre 9H45 et 14H45 (de 6.425 vers 6.570) dans le sillage d'une embellie progressive sur les marchés obligataires après un début de séance de plomb, avec une cascade de nouveaux plus bas annuels.



La réouverture positive de Wall Street (+0,8% sur le S&P500, +1,2% sur le Nasdaq) ne parvient toutefois pas à restaurer un courant acheteur en Europe, l'E-Stoxx50 perd -0,21%, le DAX -0,48%, Londres -0,44%.



Les chiffres de la matinée furent décevants : la balance commerciale de la France creuse son déficit à près de -10,3MdsE au titre de février, à comparer à un déficit de 7,95Mds le mois précédent, d'après les données CVS-CJO de l'administration des douanes.



L'indicateur ZEW du climat économique pour l'Allemagne a enregistré une baisse en avril 2022, chutant de 1,7 point pour atteindre -41,0 points. L'évaluation de la situation économique en Allemagne s'est à nouveau considérablement détériorée.

L'indicateur correspondant a chuté de 9,4 points à un niveau de -30,8 points.

Le chiffre le plus attendu était celui de l'inflation aux Etats Unis: elle atteint un score de 8,5% annualisé au mois de mars (du jamais vu depuis décembre 1981)alors que la hausse en 'séquentiel' affiche +1,2% après + 0,8% en février.

L'inflation en données 'core' (hors énergie et produits alimentaires) n'a progressé que de +0,3% le mois dernier, au lieu de +0,5% anticipé, soit +6,5% annualisé (au plus haut depuis août 1982).



Les marchés obligataires jouent le 'fait accompli' et les taux se détendent de 1,31% vers 1,29% pour nos OAT, de 0,81% vers 0,78% pour les Buns, de 2,78% vers 2,705% sur les T-Bonds contre 2,83% ce matin.

Le prochain temps fort pour l'obligataire sera le FOMC de la BCE ce jeudi: les spécialistes n'attendent pas de prise de décisions significatives à cette occasion: c'est le vocabulaire employé qui sera scruté à la loupe.



'Les projections macroéconomiques qu'elle partagera en juin lui fourniront probablement une raison de mettre fin aux achats nets d'actifs en juillet, avec une première hausse des taux de 25 points de base en septembre comme scénario plausible', prévient-il cependant.



Sur le front des valeurs, le 'luxe' retrouve des couleurs avec LVMH et Hermès à +1,7% et +0,8%.

EssilorLuxottica a conclu un accord préliminaire pour l'acquisition de 90,9% du capital de Fedon, spécialiste des étuis et emballages de lunettes coté à Milan, une opération qui serait suivie d'une OPA obligatoire.

Sanofi interrompt son rallye haussier sous 107E et retombe vers 103.



bioMérieux dévoile un chiffre d'affaires de 837 millions d'euros au 31 mars, en décroissance organique de 4,5% en ligne avec les prévisions, et annonce un accord pour acquérir Specific Diagnostics, société de test de sensibilité aux antibiotiques.



TotalEnergies annonce avoir signé un partenariat avec le groupe public polonais KGHM en vue de participer, à parts égales, aux appels d'offres des autorités polonaises portant sur le développement de projets éoliens en mer exploitant le fort potentiel de la mer Baltique.



Carmat annonce avoir lancé une levée de fonds d'environ 30 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles à un prix fixe de dix euros par action, s'adressant aux investisseurs spécialisés et stratégiques ainsi qu'aux particuliers (via la plateforme PrimaryBid).