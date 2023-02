Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: dans le rouge malgré des statistiques positives information fournie par Cercle Finance • 21/02/2023 à 10:33









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède près de 0,6% ce matin, autour des 7290 points, malgré des statistiques de PMI encourageantes.



Ainsi, l'indice PMI flash composite de l'activité globale en France, calculé par S&P Global, s'est inscrit au-dessus de la barre du 50,0 du sans changement, signalant ainsi une reprise de l'activité du secteur privé français en février.



S'étant redressé de 49,1 en janvier à 51,6, l'indice s'est en effet établi en territoire positif pour la première fois depuis octobre 2022. S'il n'indique qu'un taux d'expansion modéré, il est toutefois le plus fort enregistré depuis juillet dernier.



L'évolution de la conjoncture a toutefois nettement divergé entre secteurs : les fabricants ont signalé une baisse de la production pour un neuvième mois consécutif, alors que les prestataires de services ont vu la première hausse de leur activité depuis quatre mois.



Par ailleurs, selon son estimation flash, l'indice PMI composite S&P Global de l'activité de la zone euro s'est redressé pour un quatrième mois consécutif en février.



A 52,3 contre 50,3 en janvier, il signale ainsi la plus forte croissance du secteur privé depuis mai 2022.



'Alors que la fin de l'hiver approche en Europe et que les réserves de gaz sont bien au-dessus de la moyenne, l'optimisme pour l'économie continue de monter', note ainsi Philippe de Gouville, le CEO et cofondateur de la fintech Ismo.



Si les perspectives de moyen terme restent entachées d'incertitude, la crainte d'un rationnement de l'énergie s'estompe, ce qui pourrait prolonger le redressement timide de la confiance amorcé depuis le début de l'année.



La journée sera également marquée par la publication de l'indice mesurant le moral des investisseurs en Allemagne, compilé par l'institut d'études économiques ZEW.



Dans l'actualité des sociétés, le groupe de solutions de paiements Worldline publie un BPA normalisé en hausse de 23,4% à 1,94 euro pour 2022, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible de 520 millions d'euros, soit 45,9% de conversion d'un EBO (excédent brut opérationnel) de 1,13 milliard.



Capgemini dévoile un BPA normalisé en progression de 25% à 11,52 euros au titre de l'année écoulée, ainsi qu'une génération de free cash-flow organique de 1,85 milliard d'euros, soit un montant supérieur à 1,7 milliard, conformément à l'objectif visé.



Enfin, Engie publie un résultat net récurrent (RNR) part du groupe (activité poursuivies) en augmentation de 78,4% à 5,2 milliards d'euros au titre de 2022, ainsi qu'un EBIT en progression de 47,2% à neuf milliards et un EBITDA en croissance de 29,8% à 13,7 milliards.









