Paris: dans le rouge après les indices PMI en Europe
23/05/2023 à 10:41

(CercleFinance.com) - En retrait de 0,8% vers 7420Pts, le CAC40 débute la séance dans le rouge au lendemain d'un repli de l'indice-phare parisien de 0,2% à 7478 points, et alors que les discussions sur le plafond de la dette américaine continuent de dominer les esprits.



La réunion de lundi soir entre Joe Biden et le républicain Kevin McCarthy n'a pas encore débouché sur un compromis dans ce dossier. 'Il ne reste que quelques jours pour trouver un accord', prévenait-on pourtant lundi matin chez Commerzbank.



Néanmoins, cette réunion semble avoir être constructive selon Deutsche Bank, rapportant des propos volontaristes tenus à la fois par le président de la Chambre des Représentants et par le locataire de la Maison Blanche à l'issue de leur rencontre.



En attendant d'en apprendre davantage sur ce dossier, les opérateurs ont pris connaissance ce mardi matin des indices d'activité PMI composites (en estimation flash) pour le mois de mai.



A 51,4 en mai, l'indice HCOB PMI composite a signalé une nouvelle croissance mensuelle du secteur privé français, mais en repli par rapport à avril (52,4), il indique un ralentissement de l'expansion globale, tendance reflétant un ralentissement dans le secteur des services.



L'indice PMI composite HCOB de l'activité globale dans la zone euro s'est contracté de 54,1 en avril à 53,3 ce mois-ci en estimation flash, signalant une cinquième hausse consécutive de l'activité du secteur privé dans la région, mais à un rythme ralenti.



Dans l'actualité des valeurs à Paris, Société Générale -où Slawomir Krupa doit prendre les fonctions de directeur général ce jour- a fait part lundi soir de la finalisation de l'acquisition de LeasePlan, par sa filiale de services de mobilité ALD.



Bonduelle annonce la nomination de Xavier Unkovic à la direction générale, nomination qui prendra effet le 1er juin. Jusqu'à cette date, la direction générale du groupe agroalimentaire sera assurée par Christophe Bonduelle, président du conseil d'administration.



L'Etat français détient, à la clôture de son OPAS, 3.908.590.275 actions EDF, soit 97,69% du capital et au moins 98,04% des droits de vote, et 130.829.543 OCEANE, soit 99,97% du nombre d'OCEANE en circulation, selon un communiqué de Bercy.



Ce résultat rendant possible la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, l'Etat a adressé à l'AMF une demande en ce sens afin de se voir transférer l'ensemble des titres non apportés à l'offre, aux prix de 12 euros par action et 15,52 euros par OCEANE.



Faurecia annonce avoir signé un contrat pour céder à Cummins une partie de ses activités dans le domaine du post-traitement des gaz d'échappement de véhicules utilitaires en Europe et aux Etats-Unis.