Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dans le rouge après les indices PMI information fournie par Cercle Finance • 02/01/2024 à 17:07









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris a basculé dans le rouge après la publication des indices PMI, le CAC40 est en baisse désormais d'environ 0,2% vers 7530Pts, après une année 2023 faste qui a vu l'indice engranger de l'ordre de 16,5% pour finir à 7543 points.



Les marchés sont toujours nourris par des espoirs de baisses de taux par les grandes banques centrales face à une décrue continue de l'inflation et une croissance économique en berne.



'La faible conjoncture devrait contribuer à ramener l'inflation à environ 2% fin 2024 dans la zone euro et en Suisse, soit un chiffre s'intercalant dans la 'zone de confort' des banques centrales', pronostiquait ainsi SwissLife AM la semaine dernière.



Cette première semaine de 2024 s'annonce riche sur le front des statistiques, avec notamment les indices PMI (à commencer par ceux du secteur manufacturier ce matin), les chiffres de l'inflation dans la zone euro ou encore ceux du chômage aux Etats-Unis.



L'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, s'est replié de 42,9 en novembre à 42,1 en décembre 2023, soit son plus faible niveau depuis mai 2020, signalant ainsi une forte détérioration de la conjoncture du secteur.



L'année 2023 s'est achevée sur une nouvelle baisse marquée de l'activité dans le secteur manufacturier de la zone euro : l'indice PMI HCOB ne s'est en effet que marginalement redressé en décembre, passant de 44,2 en novembre à 44,4.



Le secteur manufacturier des Etats-Unis a vu également la contraction de son activité s'accélérer en décembre, à en croire S&P Global dont l'indice PMI du secteur ressort à 47,9 en définitive pour le mois écoulé, contre 48,2 en estimation flash et après 49,4 pour novembre.



Dans l'actualité des valeurs, Danone annonce la signature d'un accord pour vendre ses activités de produits laitiers biologiques aux Etats-Unis à la société d'investissement américaine Platinum Equity, dans le cadre de sa rotation d'actifs.



TotalEnergies fait part du démarrage de la production de la deuxième phase de développement du champ de Mero, situé sur le bloc de Libra, à plus de 180 kilomètres au large de Rio de Janeiro, au Brésil, dans le bassin pré-salifère de Santos.



AstraZeneca fait savoir que le Beyfortus (nirsevimab), développé avec Sanofi, a été approuvé en Chine pour la prévention de l'infection des voies respiratoires inférieures (IVRI) par le virus respiratoire syncytial (VRS) chez les nouveau-nés et les nourrissons entrant ou pendant leur première saison de VRS. Beyfortus devrait être disponible au cours de la prochaine saison RSV 2024-2025.



HSBC Continental Europe (HBCE), filiale de HSBC Holdings, annonce avoir réalisé, le 1er janvier 2024, la cession de ses activités de banque de détail en France à CCF, filiale de Promontoria MMB SAS (My Money Group). L'opération prévoyant également la cession par HBCE de sa participation de 100% dans HSBC SFH (France), celui-ci est désormais entièrement détenu par CCF et a changé sa dénomination sociale en CCF SFH à compter du 1er janvier.



Airbus confirme qu'un A350-900 exploité par Japan Airlines a bien été impliqué dans un accident sur le tarmac de l'aéroport international de Haneda (Tokyo) peu après 17 h 47 (heure locale) le 2 janvier 2024.



Les 367 passagers et 12 membres d'équipage les membres à bord ont pu évacuer l'avion.



Valneva indique que les 90 à 110 millions d'euros de produits liés à la vente potentielle du bon de revue prioritaire de son vaccin contre le CHIKV, qui étaient précédemment attendus d'ici la fin de l'année 2023, sont désormais prévues début 2024.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.