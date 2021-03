Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : dans l'attente des indications de la Réserve fédérale Cercle Finance • 17/03/2021 à 10:53









(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris est proche de l'équilibre en début de séance dans l'attente des indications que la Réserve fédérale américaine fournira ce soir après la clôture. L'indice CAC 40 reste proche des 6051 points. La Fed annoncera ses décisions de politique monétaire à 19h00 (heure de Paris) et devrait, selon les anticipations du marché, maintenir son approche particulièrement accommodante. François Rimeu, chez La Française AM, s'attend à ce que l'institution réaffirme que l'orientation actuelle de sa politique est 'adéquate', notamment en raison d'un marché du travail encore loin du plein emploi. 'Jerome Powell devrait également répéter que la Fed n'est pas particulièrement inquiète de la hausse transitoire de l'inflation', ajoute le stratégiste. Lors de sa conférence de presse, le président de la Fed sera surtout attendu sur le calendrier et l'ampleur des futures hausses de taux. 'Cela ne devrait pas engendrer de réactions excessives de la part des marchés dans la mesure où les taux courts américains anticipent d'ores et déjà une normalisation monétaire courant 2023', estime le stratège de La Française AM. Sur le marché des Treasuries, le rendement des obligations américaines à 10 ans, très surveillé depuis quelques semaines, reste stable, autour de 1,62%, en attendant les annonces de la Fed. L'agenda des indicateurs s'annonce par ailleurs chargé avec notamment pour ce qui concerne la zone euro les chiffres définitifs de l'inflation pour le mois de février. Aux Etats-Unis, les chiffres des mises en chantier et des permis de construire donneront une idée de la santé du marché de l'immobilier, très bien orient depuis le début de la crise sanitaire. Après l'accélération de la construction résidentielle ces derniers mois, un coup de frein est néanmoins envisagé au mois de février du fait des conditions météorologiques difficiles qui ont affecté le pays. Du coté des valeurs, Faurecia annonce aujourd'hui son intention de lancer une émission de 400 millions d'euros d'Obligations senior Vertes à échéance 2029. Elle constitue la première émission d'obligations vertes de Faurecia, réalisée dans le cadre du Green Bond Framework mis en place par le Groupe en mars 2021. Elior Group indique avoir obtenu un Prêt Garanti par l'État français (PGE) d'un montant de 225 millions d'euros, augmentant ainsi d'autant sa liquidité pour consolider son assise financière et diversifier ses moyens de financement. Fnac Darty annonce le succès de son émission d'OCEANE à échéance 2027 pour un montant nominal d'environ 200 millions d'euros, annoncée mardi matin et réalisée par voie de placement uniquement auprès d'investisseurs qualifiés. Le trafic total du Groupe ADP a chuté de - 67,5 % sur le mois de février 2021 par rapport à février 2020 avec 7,8 millions de passagers accueillis dans l'ensemble du réseau d'aéroports gérés. Il représente 33,1 % du niveau du trafic groupe du mois de février 2019. Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur le titre Nexans et relève son objectif de cours, de 73 à 85 euros. Le bureau d'analyses s'appuie sur la nouvelle feuille de route 2021/2024 de l'industriel, jugeant ce plan ' structurant et créateur de valeurs financières et ESG '.

Copyright (c) 2021 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.