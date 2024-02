Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: dans l'attente des données de l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 13/02/2024 à 10:59









(CercleFinance.com) - La bourse de Paris cède 0,4% ce matin, autour des 7660 points, pénalisée par STMicro (-2,2%) et Alstom (-2,1%) malgré le bond de Michelin (+6,9%) après ses résultats publiés hier soir (voir plus bas).



Les investisseurs portent maintenant leur regard outre-Atlantique, où les chiffres de l'inflation américaine, toujours très attendus, seront publiés en début d'après-midi, à 14h30.



Aidé par un effet de base favorable, l'indice des prix à la consommation (PCI) devrait ressortir juste au-dessous du seuil de 3% sur un an au mois de janvier, au plus bas depuis début 2021.



Depuis quelques semaines, l'évolution de l'inflation constitue un moindre facteur de préoccupation pour les investisseurs, davantage focalisés sur la vigueur de l'activité et les bons résultats des entreprises.



Mais la vigueur des données macroéconomiques pourrait aussi laisser présager une inflation plus persistante qu'anticipée, ce qui conduit les investisseurs à repousser l'horizon d'une première baisse des taux de la Réserve fédérale.



'Ce ne sera certainement pas en mars et ça semble être de moins en moins probable au mois de mai', souligne Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management.



'Le marché va devoir patienter avant de voir le pivot', prévient l'analyste.



Dans ce contexte, les marchés ont adopté une position légèrement plus prudente concernant le calendrier des premières réductions de taux de la part des banques centrales, désormais prévues pour le mois juin pour la Fed comme pour la BCE.



Les investisseurs suivront également, dans le courant de la matinée, la parution de l'indice ZEW du climat des affaires en Allemagne, qui permettra de savoir si la première économie européenne est en passe de sortir du gué.



En France, le taux de chômage en France (hors Mayotte) au sens du BIT (Bureau international du travail) est ressorti à 7,5% de la population active au dernier trimestre 2023, stable par rapport au troisième trimestre dont l'estimation est rehaussée de 0,1 point à 7,5%.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Fnac Darty annonce que la Supreme Court de Londres a clos définitivement le contentieux lié à la cession de Comet Group Limited en 2012.



Wendel a démenti mardi toute entrée au capital du groupe de courtage d'assurance Diot-Siaci, affirmant n'avoir conclu aucune transaction sur le capital de l'entreprise.



Le Groupe Airwell annonce prendre une participation de 13% dans Synerpod, une start-up française qui vise à massifier la rénovation énergétique de l'habitat collectif et individuel.



Enfin, l'action Believe gagne près de 19% ce matin, pour se rapprocher du niveau correspondant au prix proposé par un consortium en vue de la prise de contrôle du groupe.





