Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris: dans l'attente de l'inflation américaine information fournie par Cercle Finance • 13/10/2022 à 11:00









(CercleFinance.com) - Le CAC40 se stabilise vers les 5825 points pour une séance qui devrait être dominée par la publication, en début d'après-midi, du rapport mensuel sur l'inflation aux Etats-Unis.



A titre de comparaison, Jefferies anticipe un léger ralentissement de la hausse des prix à la consommation au mois de septembre, vers +8,1% en variation annuelle (mais en accélération à +6,6% hors énergie et alimentation).



'Les opérateurs analyseront le rapport pour trouver des indices sur l'évolution future des hausses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale', souligne Wells Fargo, qui pointe d'ailleurs la publication mercredi par la Fed du procès-verbal de sa réunion de septembre.



'Les responsables de la Fed s'attendent à ce que les taux restent élevés pendant un certain temps. Les minutes ont confirmé qu'ils continueront à les augmenter jusqu'à ce qu'ils voient des signes clairs de ralentissement de l'inflation', résume la banque californienne.



Du côté des valeurs, Eiffage fait part de l'acquisition de 70% du capital de SNEF Telecom, filiale du groupe SNEF et acteur de référence sur le marché français des télécommunications mobiles avec un chiffre d'affaires de près de 200 millions d'euros en 2021.



Au lendemain de sa réunion avec les organisations syndicales, TotalEnergies indique leur avoir informé qu'elle était disposée à envisager un budget pour les augmentations salariales 2023 sur la base de l'inflation 2022.



En outre, le groupe annonce l'attribution à l'ensemble de ses salariés dans le monde d'un bonus exceptionnel correspondant à un mois de salaire qui sera versé en décembre, sous réserve d'accords salariaux dans les divers pays et filiales concernés.



Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Sodexo avec un objectif de cours relevé de 82 à 92 euros, alors que le groupe de restauration et de services doit tenir une journée investisseurs (CMD) le 2 novembre à Paris.





Copyright (c) 2022 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.