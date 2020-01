Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Paris : consolide dans le sillage des valeurs du luxe Cercle Finance • 20/01/2020 à 16:53









(CercleFinance.com) - Les scores évoluent peu à Paris, la lourdeur se renforce légèrement à 1H de la clôture (0,4%). C'est un petit pullback technique au lendemain d'une séance technique des '3 sorcières' particulièrement positive ce vendredi 17/01 (optimisation des gains sur l'échéance janvier), la Bourse de Paris débute la semaine par une pause, d'autant plus compréhensible que Wall Street est en congé ce lundi, d'où une activité très réduite, avec moins de 1MdsE échangé à 1H du coup de cloche final. Le CAC40 consolide dans le sillage des valeurs du luxe (LVMH -2%, Kering -1,6%) qui subissent des prises de profit marginales) mais il confirme son installation au-delà du corridor des 5.980/6.060 points dans lequel il semblait enfermé depuis une dizaine de jours. A New York (fermée aujourd'hui) aussi, la séance de vendredi a été ponctuée par une pluie de nouveaux records historiques absolus dans une ambiance qui devient quasi festive, où la chevauchée haussière semble appelée à se poursuivre sous un ciel sans nuage et où toutes les planètes sont alignées. Les indicateurs restent très bien orientés (...). L'indice CAC 40 devrait poursuivre son ascension vers le point de résistance des 6.180', commentent ce matin les équipes de Kiplink. Peu de chiffres à se mettre sous la dent, à part une révision à la baisse des prévisions de croissance du FMI pour l'Eurozone, à +1,3% contre +1,4% précédemment. Cette semaine se déroulera sous le signe du 50ème Forum de Davos où Donald Trump se rendra demain mais également sous le signe des publications de trimestriels avec des groupes de la trempe d'American Express et Procter & Gamble qui doivent dévoiler leurs comptes dans les jours à venir. La semaine sera également marquée par la première réunion de la Banque centrale européenne de l'année 2020, qui se tiendra jeudi et ne devrait déboucher sur aucune annonce majeure en termes de politique monétaire. La réunion sera surtout l'occasion pour Christine Lagarde de continuer à prendre ses marques et à affiner sa stratégie. Dans l'actualité des valeurs, on retiendra notamment qu'Iliad annonce le lancement d'une augmentation de capital par voie d'offre au public et avec délai de priorité des actionnaires, destinée à financer intégralement son OPRA récente, par l'émission de 11.666.666 actions au prix de 120 euros par action. Gaztrans s'impose en tête du SBF120 avec un gain de plus de +7%. Total annonce avoir signé des accords pour le développement du projet photovoltaïque d'Al Kharsaah Solar PV IPP Project, centrale solaire de 800 mégawatts-crête (MWc) située à 80 km à l'ouest de Doha, au Qatar. Sanofi annonce la fin de la période d'attente prévue par la loi antitrust Hart-Scott-Rodino applicable au projet d'acquisition de Synthorx, au prix de 68 dollars l'action en numéraire, sans intérêt et net de toute retenue fiscale obligatoire. Morgan Stanley réaffirme sa recommandation 'surpondérer' et son objectif de cours de 80 euros sur Ubisoft, estimant que 'la nouvelle date de sortie pour Cyberpunk ne devrait pas impacter le tableau' pour l'éditeur français de jeux vidéo. Oddo confirme son conseil à l'achat sur EDF et relève l'objectif à 13,20 E (contre 11,90 E).

