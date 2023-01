Paris: consolide après six séances consécutives de hausse information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 16:09

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide, presque à contre coeur après avoir aligné six séances consécutives de hausse et engrangé +7% d'une seule traite (meilleure entame d'année en 40 ans).



Graphiquement, l'indice CAC40 est sorti par le haut d'une zone de résistance majeure entre 6775 et 6850 points, ce qui permet d'entrevoir une poursuite de la séquence haussière en direction des 6950 points, affirme Kiplink.



Les investisseurs se montraient un peu plus prudents après les déclarations d'un membre de la FED affirmant que le loyer de l'argent atteindra au moins 5% cette année mais aussi par crainte que Jerome Powell confirme ce propos à l'occasion d'un discours consacré à la thématique de l'indépendance des banques centrales lors d'un symposium organisé à Stockholm par la Riksbank, la banque centrale de Suède



Mais le président de la Fed n'a fait aucun commentaire sur l'inflation, la récession, la politique monétaire en cours.



L'indice CAC40 remonte donc un peu la pente et ne lâche plus que 0,6% à 6865 et l'Euro-Stoxx50 seulement -0,3% à 4.055Pts.



Wall Street qui avait inversé la vapeur à mi-séance lundi a rouvert quasi-stable, le Nasdaq grappille +0,6%.



La journée de mardi s'annonce dépourvue de statistiques économiques ou de résultats de sociétés de premier plan : les investisseurs semblent avoir du mal à trouver des éléments leur permettant de pousser plus en avant le 'rally' du Nouvel An, qui avait fini par amener le CAC au-dessus du seuil des 6900 points hier.



Par ailleurs, les marchés en Asie ont ralenti l'allure ce matin après avoir progressé fortement et pourraient bientôt entrer en 'bull market' (marché haussier), soit une hausse de 20% depuis le point bas observé en octobre dernier grâce à la réouverture de l'économie chinoise.



Sur le front des taux, la consolidation est au rendez-vous avec des OAT qui affichent +6,5Pts à 2,781%, des Bunds à +7Pts (2,279%)... mais les BTP se détendent de -2Pts à 4,193%.



Les T-Bonds US s'améliorent également de 4Pts à 3,541% et le Dollar reste faible à 1,0745E, il se stabilise face aux principales devises à 103,2 mais reste sur un trend baissier.