Paris : consolide après les premiers résultats US

(CercleFinance.com) - La Bourse de Paris consolide de -0,7% après trois séances de progression alors que la période des résultats du troisième trimestre est vient de débuter (voir les résultats de Citigroup et JP-Morgan, ressortis supérieurs aux attentes... forcément).

En l'absence d'indicateurs macroéconomiques positifs susceptibles d'alimenter l'optimisme sur la vigueur de la reprise, les intervenants guettent toute bribe d'information sur l'éventuelle adoption d'un 'stimulus package' par le Congrès américain.

Dans ce contexte d'incertitude économique, les opérateurs ont été douchés par l'indice ZEW du sentiment des investisseurs allemands: le baromètre mensuel ressort à 56,1 contre 77,4 en septembre (le consensus tablait sur un léger repli à 74).

Par ailleurs, les prix à la consommation des Etats-Unis ont augmenté de 0,2% en septembre par rapport au mois précédent (même score pour l'inflation 'core'), d'après le Département du Travail, conformément à ce que les économistes prévoyaient en moyenne.

Par rapport à septembre 2019, l'indice des prix a augmenté de 1,4% en brut et de 1,7% hors éléments volatils.

La publication la plus attendue était celle de JPMorgan Chase qui dévoile un bénéfice net en hausse de 4% à 9,44 milliards de dollars au titre du troisième trimestre, soit 2,92 dollars par action, là où le consensus de marché anticipait environ 70 cents de moins.

Ses revenus sont restés stables à 29,9 milliards, la baisse de 9% des revenus d'intérêts nets ayant été compensée par une croissance de 7% des revenus hors intérêts, et les provisions pour pertes de crédit ont chuté de 60% à 611 millions de dollars.

La banque ajoute avoir maintenu ses réserves de crédit à 34 milliards de dollars, 'étant donnée l'incertitude économique significative', et renforcé son ratio de solvabilité CET1 de 60 points de base (après paiement de dividendes) à 13%.

Citigroup publie un bénéfice net en repli de 34% à 3,2 milliards de dollars, soit 1,40 dollar par action, mais l'estimation moyenne des analystes tournait autour de 0,9$... c'est donc une 'bonne surprise'.

A 17,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires du groupe bancaire s'est contracté de 7%, malgré des progressions dans ses activités de marchés revenus fixes et actions, banque d'investissement et banque privée.

'Notre position de capital s'est renforcée au cours du trimestre avec notre ratio Common Equity Tier 1 en progression à 11,8% et notre valeur comptable tangible par action en hausse à 71,95 dollars', note le directeur général Michael Corbat.

Malgré ces résultats solides, le Dow Jones est attendu en repli de -0,5%, le Nasdaq devrait rouvrir stable (le zénith historique n'est plus qu'à 1,5%, Apple et Amazon pourraient de nouveau briller avec la présentation de l'i-Phone.12 et la journée de super-promos 'en ligne' d'Amazon.

Lundi soir, les marchés d'actions américains avaient une nouvelle fois profité de la bonne santé des GAFAM, et notamment d'un véritable déchaînement haussier sur Apple (+6,3%), Amazon (+4,7%) et Facebook (+4,3%), ces trois titans ayant permis au Nasdaq de grimper de plus de 2,5%, tandis que le Dow Jones s'adjugeait plus de 0,8%.

Du coté des valeurs françaises, mauvaise séance pour les valeurs bancaires : Natixis replonge de -6% vers 2,00E, Crédit Agricole lâche -3,3%, BNP-Paribas -3,1% et Société Générale -2,5%.

Air Liquide et KGHM Polska Mied?, l'un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et d'argent, ont signé un nouveau contrat à long terme pour fournir en oxygène et azote le site de G?ogów en Pologne.

Sanofi indique qu'un essai pivot de phase III consacré à son Dupixent (dupilumab) a atteint ses critères d'évaluation primaire et secondaire chez des enfants âgés de six à 11 ans souffrant d'asthme modéré à sévère.

Atos annonce avoir finalisé l'acquisition de digital.security, filiale d'Econocom et acteur de premier plan dans la cybersécurité en France et au BeLux, lui permettant de renforcer ses services mondiaux de cybersécurité et consolider sa position de leader sur le marché.