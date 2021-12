Paris : consolide à plat comme W-Street, détente des taux US

(CercleFinance.com) - Le marché parisien achève la séance du jour à un niveau proche de l'équilibre, n'enregistrant qu'une perte marginale de 0.09%, à 7008 points, dans des volumes d'échange de 3 milliards d'euros. L'indice poursuit ainsi la série d'oscillations entamée il y a trois jours entre les 6990 et 7100 points.

En revanche, l'Euro-Stoxx50 consolide plus nettement (-0.6% à 4.208), après un repli de -1% la veille. De son côté, Wall Street a rouvert comme attendu en léger repli avant de se stabiliser à la mi-séance -0,2% pour le S&P500 (à 4.692) qui flirtait avec ses records absolus la veille, +0,1% pour le 'Dow' et -0,75% environ pour le Nasdaq vers 15.670.

Les investisseurs ont maintenant les yeux braqués vers les Etats-Unis où doivent paraître demain les chiffres - très attendus - de l'inflation dans le pays.

Selon Joe Biden qui s'exprimait ce jeudi, la décrue des prix de l'énergie ne devrait pas encore être reflétée dans l'indice de l'inflation : elle devrait atteindre +0,7% en 'séquentiel' et +6,8% en rythme annuel (certains économistes attendent même jusqu'à +7%).it par des gains moyens de 1,5% à Wall Street sur le mois de décembre.

Cependant, un chiffre de 'CPI' décevant ne suffirait probablement pas à altérer les anticipations de resserrement monétaire, la Fed ayant déjà expliqué qu'elle comptait s'attaquer à l'inflation en accélérant la réduction de ses rachats d'actifs.

Selon les déclarations du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, la banque centrale a prévu de discuter du calendrier du 'tapering' lors de sa réunion des 14 et 15 décembre.

Dans l'attente de cette statistique clé, le calme pourrait s'emparer des marchés après deux semaines marquées par la volatilité des indices, au gré des interrogations quant à la dangerosité du nouveau variant.

'Le rally commence à s'essouffler face aux craintes grandissantes qu'une nouvelle série de restrictions sanitaires au cours des prochaines semaines ne viennent retarder la reprise économique', explique-t-on chez Deutsche Bank.

Les investisseurs scruteront les potentiels catalyseurs avant d'entamer le traditionnel 'rally de fin d'année', qui se traduit par des gains moyens de 1,5% à Wall Street sur le mois de décembre.

La séance s'annonçait relativement peu chargée en indicateurs aujourd'hui... mais il y a beaucoup à dire concernant les inscriptions au chômage aux Etats-Unis : le total des demandes (du 29/11 au 04/12) s'établit à 184.000 (-45.000 sur la semaine), le plus faible score depuis... 52 ans (1969).

La décrue atteint -43.000, après une petite déception la semaine précédente

Le nombre de chômeurs 'officiels' retombe sous les 2 millions (à 1,992), ce qui signifie qu'il y a plus de 5 propositions d'emploi non pourvues par chômeur (avec 11 millions de postes non pourvus selon le dernier rapport 'JOLT').

Le second chiffre était un peu secondaire : les stocks des grossistes aux Etats-Unis ont augmenté de 2,3% en octobre en rythme séquentiel, après une progression de 1,4% en septembre (chiffre confirmé par rapport à l'estimation initiale), selon le Département du Commerce.

De leur côté, les ventes des grossistes US se sont accrues de 2,2% en octobre. Le ratio stocks sur ventes s'est établi à 1,22 en octobre 2021, à comparer à un ratio de 1,31 pour la période correspondante un an auparavant.

Les marchés obligataires retrouvent quelques couleurs avec une nette détente sur les OAT (-5Pts à -0,004%), -4,5Pts sur les Bunds à -0,357% et -2,5Pt sur les T-Bonds à 1,4840%.

Le cours du 'Brent' rechute de -1%, de 76$ vers 75,3$ à Londres.

Dans l'actualité des valeurs françaises, Vinci Concessions et Eiffage ont conclu un accord en vue de déposer une offre publique d'achat sur le solde du capital de Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC).

L'Oréal va se porter acquéreur de Youth to the People, une marque américaine de soin de la peau fondée à Los Angeles en 2015 et dont les ventes devraient dépasser les 50 millions de dollars en 2021.

Enfin, Capgemini et SAP annoncent la signature d'un contrat avec Carrefour pour accompagner la transformation financière de la filiale française du groupe de distribution, avec une refonte de l'ensemble des processus de back-office financier.