Paris: conserve sa dynamique haussière, au-delà des 7600 pts

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris évolue autour des 7615 points ce matin (+0,5%), tirée par Stellantis (+2,5), STMicro (+2,3%) et Renault et TotalEnergies en embuscade (+1,9%).



Porté par l'approche plus accommodante de la Fed, le CAC 40 se dirige pour l'instant vers un gain hebdomadaire proche de 1%, qui le promet à une cinquième semaine consécutive de hausse.



Le ton plus accommodant de la Fed, événement le plus marquant de la semaine, a renforcé le sentiment du marché concernant un assouplissement de sa politique monétaire l'an prochain.



Les marchés ont cru déceler au travers des propos de Jerome Powell, son président, tous les messages positifs qu'ils souhaitaient entendre, à savoir une croissance résiliente accompagnée d'une inflation désormais sous contrôle.



De ce côté-ci de l'Atlantique, le discours de la BCE s'est avéré certes été plus prudent, mais les analystes s'attendent à ce que la banque centrale européenne commence elle aussi à réduire ses taux en 2024, au vu de la constante révision à la baisse de ses prévisions de croissance et d'inflation.



Sur le front des statistiques, l'indice PMI flash composite HCOB de l'activité globale en France s'est replié de 44,6 en novembre à 43,7 en décembre, signalant ainsi une détérioration marquée de la conjoncture dans le secteur privé français en décembre.



Traduisant le plus fort recul de l'activité globale depuis novembre 2020, cette tendance s'explique par un environnement défavorable à la demande, la réduction du pouvoir d'achat des clients et l'atonie générale de l'économie, selon les entreprises interrogées.



Même tendance dans la zone euro où l'indice flash PMI composite HCOB de l'activité globale s'est replié de 47,6 en novembre à 47 en décembre, mettant ainsi en évidence une baisse de l'activité des entreprises privées de la région pour un septième mois consécutif.



A suivre aussi cet après-midi, aux Etats-Unis, l'indice Empire State de la Fed de New York puis la production industrielle.



L'euphorie post-banques centrales perdure sur le marché obligataire, où le rendement des Treasuries à dix ans semble désormais confortablement installé sous le seuil de 4%, à 3,91%.



Le rendement des Bunds allemands de même échéance, véritable référence de la dette en zone euro, plonge de son côté en direction sous les 2,1%.



Du côté des changes, l'euro fait toujours preuve de vigueur, en s'accrochant au seuil de 1,10, alors que les cambistes ne semblent plus si sûrs du fait que la BCE devancera la Fed dans ce cycle de baisse des taux.



Cette dernière séance de la semaine pourrait toutefois se révéler volatile en raison de la journée des 'quatre sorcières', qui marque l'expiration de nombreux contrats à terme et produits dérivés.



Dans l'actualité des sociétés françaises, Sanofi annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable concernant le Fexinidazole Winthrop comme premier traitement par voie orale de la forme aigüe de la maladie du sommeil, endémique en Afrique de l'Est et australe.



Saint-Gobain annonce avoir conclu un accord en vue de l'acquisition d'une part majoritaire d'IMPTEK Chova del Ecuador, un acteur de premier plan sur le marché de la chimie de la construction en Equateur fournissant des solutions d'étanchéité.



TotalEnergies annonce le lancement de la construction, dans la province du Northern Cape en Afrique du Sud, d'un grand projet renouvelable hybride comprenant une centrale solaire de 216 MW ainsi qu'un système de stockage par batterie de 500 MWh.





