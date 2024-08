Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Paris: confirme son rebond dans le sillage de Wall Street information fournie par Cercle Finance • 07/08/2024 à 17:52









(CercleFinance.com) - Après deux séances difficiles, le CAC40 conclut la journée sur une hausse de 1,91%, à 7266 points, bien aidé par les rebonds de Teleperformance (+3,7%), Schneider Electric (+3,3%) ou encore Vinci et Vivendi qui s'arrogent 3,1% chacun.



Ces performances s'inscrivent dans le sillage de Wall Street où le Nasdaq gagne 1,6% devant le S&P500 (+1,3%) et le Dow Jones (+0,8%) alors que les craintes au sujet des perspectives économiques américaines tendant à s'atténuer.



Selon Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM, les nouveaux scénarios apparus ces derniers jours tablant sur une réunion d'urgencedela Fed ou une baisse des taux d'au moins 50 pointsdebase par la Fed et la BCE en septembre sont 'chimériques'.



'Ils ont juste pour effet d'accroître l'atmosphère anxiogène qui domine. Le scénario macroéconomique est fondamentalement inchangé par rapport au moisdejuin: c'est toujours celuidel'atterrissage en douceur', assure l'expert.



Nombre d'analystes se veulent ainsi rassurants après le lourd décrochage des marchés actions, consécutif au rapport sur l'emploi nettement plus mauvais que prévu qui a été dévoilé en fin de semaine dernière aux Etats-Unis.



'En dépit du ralentissement du marché de l'emploi, tant l'économie que les consommateurs américains se portent plutôt bien à nos yeux ; les risques de récession nous semblent limités', estime de son côté Michael Strobaek, Global CIO chez Lombard Odier.



'Les marchés boursiers pourraient se stabiliser au cours des prochaines semaines, mais nous nous attendons à une volatilité qui demeure élevée. Le franc suisse devrait rester soutenu par la demande pour les valeurs refuges', prévient-il toutefois.



Au chapitre des statistiques, on a pris connaissance ce matin des chiffre des balances commerciales française et allemande pour le mois de juin. Les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis ont également été publiés dans l'après-midi.



En juin 2024, le solde commercial de la France s'est amélioré sensiblement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi été ramené à 6,09 milliards d'euros après 7,72 milliards en mai. Cette évolution reflète principalement une augmentation de 3,2% des exportations françaises d'un mois sur l'autre, à un peu moins de 51,7 milliards d'euros, alors que les importations sont restées stables, à un peu plus de 57,7 milliards.



La balance du commerce extérieur allemand a affiché un excédent de 20,4 milliards d'euros en juin 2024, un surplus en baisse par rapport à celui de 25,3 milliards du mois précédent, selon les données corrigées des variations saisonnières et calendaires de Destatis.



Les données publiées par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrent que les stocks de pétrole brut aux Etats-Unis s'élevaient à 429,3 millions de barils lors de la semaine du 29 juillet signalant une baisse de 3,7 millions de barils par rapport à la semaine précédente.



Sur le Forex, l'euro reste stable face au billet vert, à 1,092$/E et le pétrole de Brent rebondit, à 78,8$ (+3,6%).



Sur le front des valeurs à Paris, Airbus a annoncé une commande ferme de la part de Cathay pour 30 appareils A330-900, dans le cadre d'un renouvellement par la compagnie aérienne hongkongaise de sa flotte de gros-porteurs de taille moyenne.



Jefferies a dégradé sa recommandation sur Stellantis de 'achat' à 'conserver' avec un objectif de cours ramené de 25 à 15 euros, estimant que 'en mettant l'accent sur les coûts, son PDG Carlos Tavares a rendu le groupe plus efficace que compétitif'.



Enfin, ArcelorMittal s'adjuge plus de 2,5% sur fond de propos positifs d'Oddo BHF qui, tout en réduisant son objectif de cours de 32 à 30 euros, réitère son opinion 'surperformance' sur le titre du sidérurgiste qui 'reste sa valeur préférée dans le secteur avec SSAB'.







