Paris condamne le retrait d'accréditations de journalistes en Biélorussie

PARIS, 30 août (Reuters) - Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a dit condamner dimanche des mesures "arbitraires" prises selon lui par les autorités biélorusses à l'encontre de journalistes après le retrait des accréditations de plusieurs médias étrangers. Selon des organisations de presse et une association de journalistes, la Biélorussie a retiré les accréditations de certains journalistes travaillant pour des médias étrangers et couvrant les manifestations qui ont éclaté après une élection présidentielle contestée. "Les mesures arbitraires prises par les autorités biélorusses à l'encontre de journalistes sont contraires à la liberté de la presse", déclare Jean-Yves Le Drian dans un communiqué diffusé dimanche. "J'appelle les autorités biélorusses à revenir sans délai sur ces mesures. L'urgence en Biélorussie va à la mise en place d'un dialogue national inclusif", ajoute-t-il. (Gwénaëlle Barzic)

