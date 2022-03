Paris: comme en lévitation, le 'contexte' sans aucun impact information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 19:50

(CercleFinance.com) - La bourse de Paris achève la séance du jour sur une perte de 0,39%, à 6.555 points, tandis que Francfort et Londres sont presque à l'équilibre, le premier cédant 0,07%, le second grappillant 0,09%... et l'Euro-Stoxx50 finit à -0,15%.



Outre-Atlantique, le redressement des indices US se confirme à mi-séance mais les compteurs semblent bloqués : +0,7% pour le Dow Jones, +0,9% pour le S&P500 et près de +1% pour le Nasdaq (ceci efface 2/3 du terrain perdu la veille et la semaine redevient positive à Wall-Street.

Un mois après le début du conflit en Ukraine, aucune issue diplomatique à court terme ne semble toujours se dessiner (c'est ce que vient de rappeler Emmanuel Macron qui redoute à terme une grave crise alimentaire).

Dans ce contexte, les États de l'UE ont convenu d'allouer 1 milliard d'euros 'd'assistance en matière de sécurité' aux combattants ukrainiens, en s'efforçant de ne pas basculer dans le statut de co-belligérant qui généraliserait le conflit à l'ensemble des pays identifiés comme 'hostiles' par la Russie.



De plus, après avoir adopté la semaine dernière 'un quatrième ensemble de sanctions sans précédent', l'UE annonce mettre fin à tout nouvel investissement européen dans l'ensemble du secteur russe de l'énergie.



Conséquence: les cours du pétrole et du gaz poursuivent leur envolée - le baril de Brent s'échange maintenant autour de 120$.



'Au lieu de nous livrer à une surenchère et de faire monter les prix, nous devrions peser de tout notre poids et nous mettre à acheter du gaz ensemble, en tant qu'Européens, pas comme 27États membres différents', avance Ursula von der Leyen.



Dans ce contexte géopolitique tendu 'la BCE souhaite conserver toutes les options. Cependant, sur la base de tous ses scénarios, elle devrait au moins mettre fin à la phase de taux directeurs négatifs', estime-t-on chez Commerzbank.



Ce matin, les investisseurs ont pu prendre connaissance des résultats de l'enquête mensuelle de l'Insee sur le climat des affaires en France. L'indicateur synthétique de l'Insee perd six points pour s'établir à 107, un niveau toutefois bien au-dessus de sa moyenne de longue période (100).



L'indice PMI composite S&P Global de la zone euro s'est replié de 55,5 en février à 54,5 en mars (estimation flash) signalant ainsi un ralentissement de la croissance du secteur privé dans la région.



Outre-Atlantique, la croissance de l'activité du secteur privé accélère nettement en mars: l'indice PMI composite de S&P Global ressort à 58,5 en estimation flash, un plus haut de huit mois, après 55,9 pour le mois précédent. Le PMI des 'services' (secteur tertiaire) prend +2,Pts de 56,5 à 58,9 et celui du secteur manufacturier +1,2Pt à 58,5.



Les enquêteurs précisent que cette rapide expansion de l'activité concerne à la fois les fabricants et les prestataires de services, et qu'elle 'signale une poursuite de la reprise par rapport au ralentissement de janvier qui était lié à la vague Omicron': la guerre en Ukraine semble avoir un impact nul, malgré la forte hausse des carburants aux Etats-Unis.



Par ailleurs, le nombre d'inscriptions hebdomadaire aux allocations chômage recule de -28.000, pour s'établir à 187.000, la moyenne mobile sur quatre semaines baissant de -11.500, à 211.750.



Le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités s'est établi à 1.350.000, en diminution de 67.000 sur une semaine.



Tous ces chiffres relatif au chômage sont les plus faibles observés depuis 50 ans : les USA sont bien au-delà de la définition du plein emploi, avec le risque d'un emballement de la spirale prix/salaires !



Petit bémol tout de même concernant les commandes de biens durables US qui ont reculé de 2,2% le mois dernier, selon le Département du Commerce, après une augmentation de 1,6% en janvier, augmentation confirmée par rapport à l'estimation initiale



Des chiffres qui n'ont pas beaucoup fait réagir Wall Street ni le marché obligataire: les T-Bonds sont pour l'instant quasi inchangés à 2,3450% (par rapport à mercredi 16H30).

Nos OAT se dégradent de +3Pts vers 0,9660%, les Bunds de +4,5Pts vers 0,523%.



Dans l'actualité des valeurs en France, Renault (-0,8%) annonce que son conseil d'administration, réuni mercredi, a acté la suspension des activités de l'usine Renault de Moscou à partir de ce jour et décider 'd'évaluer les options possibles concernant sa participation dans Avtovaz' (un abandon équivaudrait à tirer un trait sur des milliards, le groupe serait alors nationalisé par l'état russe qui reprendrait l'activité).



La société de vaccins Valneva (+0,9%) publie une perte nette sur l'exercice 2021 de 73,4 millions d'euros, contre une perte nette de 64,4 millions l'année précédente, ainsi qu'un EBITDA de -47,1 millions, à comparer à -45,2 millions en 2020.



Engie (-1,4%) a fait part mercredi soir du lancement de la cession d'environ trois millions d'actions GTT, dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, opération qui réduira sa participation à environ 12%.



Trigano (-6,6%) a dévoilé un chiffre d'affaires de 1,49 milliard d'euros au titre de son premier semestre 2021-22, en hausse de 8,4% en organique, grâce à une 'appétence des consommateurs européens pour les véhicules de loisirs toujours aussi forte'.



Enfin, Carrefour (stable) annonce avoir procédé avec succès au placement d'une émission obligataire pour un montant total de 1,5 milliard d'euros, émission composée de deux tranches dites 'Sustainability-Linked', indexées sur les objectifs de développement durable du distributeur.